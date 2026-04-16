Weitere Standorte im Blick Produzieren bald noch mehr Energyfische Strom im Rhein? Tim Kosmetschke

dpa 16.04.2026, 12:00 Uhr

i Georg Walder, Co-CEO der Energyminer GmbH, zeigt ein Modell der Turbine eines Schwarmkraftwerks, das im Rhein bei St. Goar arbeitet. Das Unternehmen will weitere Standorte im Rhein erschließen und baut deshalb eine Niederlassung in St. Goar auf. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Im Rhein bei St. Goar tut sich Erstaunliches in Sachen Energiewende: Dort produzieren Energyfische Strom aus Strömung. Können weitere Schwarmkraftwerke im Rhein entstehen – und beispielsweise auch in der Mosel? Wir haben nachgefragt.

Vom Ufer aus sind sie kaum zu sehen, doch unter der Oberfläche des Rheins können die sogenannten Energyfische die Strömung des Flusses nutzen, um Strom zu erzeugen. Das Unternehmen Energyminer hat bei St. Goar in Rheinland-Pfalz erstmals drei dieser schwimmenden Anlagen installiert.







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