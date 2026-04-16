Im Rhein bei St. Goar tut sich Erstaunliches in Sachen Energiewende: Dort produzieren Energyfische Strom aus Strömung. Können weitere Schwarmkraftwerke im Rhein entstehen – und beispielsweise auch in der Mosel? Wir haben nachgefragt.
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Vom Ufer aus sind sie kaum zu sehen, doch unter der Oberfläche des Rheins können die sogenannten Energyfische die Strömung des Flusses nutzen, um Strom zu erzeugen. Das Unternehmen Energyminer hat bei St. Goar in Rheinland-Pfalz erstmals drei dieser schwimmenden Anlagen installiert.