Ein Hochdruckgebiet schickt dem Saarland und Rheinland-Pfalz freundliches Herbstwetter. Auf einen der ersten Nachtfröste in Tallagen folgen am Samstag gar sommerliche Temperaturen von bis zu 27 Grad.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Der Tag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland starten verbreitet mit einem grauen Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen vom Saarland bis zur Pfalz auf bis zu 22 Grad, sonst auf 17 bis 20 Grad. Im Tagesverlauf setzt sich die Sonne häufiger durch.

In der Nacht zu Freitag bleibt es trocken. Bei Temperaturen zwischen 7 und 2 Grad können örtlich Nebel und Dunst die Sicht erschweren. Wenn sie sich aufgelöst haben, zeigt sich dem DWD zufolge verbreitet am Freitag die Sonne. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf 22 bis 25 Grad, im Bergland auf etwa 20 Grad.

Sommerliche Temperaturen zum Wochenende

In der Nacht zu Samstag zeigt sich der Himmel klar und es bleibt trocken. Örtlich können erneut Dunst und Hochnebel auftreten. In Tallagen könne es ganz vereinzelt Frost in Bodennähe geben, so die Meteorologen. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen bei trockenem, zunächst heiterem Wetter auf Werte zwischen 23 und 26 Grad. Vom Saarland bis zur Pfalz sind örtlich auch bis zu 27 Grad drin.