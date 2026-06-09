Meinung zur Lage der Kliniken Warken hintertreibt ihre eigene Krankenhausreform Christian Kunst 09.06.2026, 15:42 Uhr

i Christian Kunst Jens Weber

Die Krankenhäuser gehen wegen der Sparpläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf die Barrikaden. Zu Recht, kommentiert Redakteur Christian Kunst. Denn die Ministerin hintertreibt damit die eigene Krankenhausreform – zulasten der Patienten.

Viel Feind, viel Ehr, heißt es. Bei Sozialreformen gilt der Satz als Gütesiegel für die Durchschlagskraft und den Mut eines Ressortchefs. Nach dem Motto: Legst du dich mit vielen Lobbyisten an und erntest lautes Geschrei, dann muss etwas richtig sein an deinen Plänen.







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