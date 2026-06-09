Die Krankenhäuser gehen wegen der Sparpläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf die Barrikaden. Zu Recht, kommentiert Redakteur Christian Kunst. Denn die Ministerin hintertreibt damit die eigene Krankenhausreform – zulasten der Patienten.
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Viel Feind, viel Ehr, heißt es. Bei Sozialreformen gilt der Satz als Gütesiegel für die Durchschlagskraft und den Mut eines Ressortchefs. Nach dem Motto: Legst du dich mit vielen Lobbyisten an und erntest lautes Geschrei, dann muss etwas richtig sein an deinen Plänen.