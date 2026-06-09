Meinung zur Lage der Kliniken
Warken hintertreibt ihre eigene Krankenhausreform
Christian Kunst
Christian Kunst
Jens Weber

Die Krankenhäuser gehen wegen der Sparpläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf die Barrikaden. Zu Recht, kommentiert Redakteur Christian Kunst. Denn die Ministerin hintertreibt damit die eigene Krankenhausreform – zulasten der Patienten.

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Viel Feind, viel Ehr, heißt es. Bei Sozialreformen gilt der Satz als Gütesiegel für die Durchschlagskraft und den Mut eines Ressortchefs. Nach dem Motto: Legst du dich mit vielen Lobbyisten an und erntest lautes Geschrei, dann muss etwas richtig sein an deinen Plänen.

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