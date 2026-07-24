Überlastete Justiz auch in RLP
Bei Staatsanwaltschaften stapeln sich unerledigte Fälle
Auch in Rheinland-Pfalz ächzen die Staatsanwaltschaften unter immer mehr unerledigten Verfahren.
Auch in Rheinland-Pfalz ächzen die Staatsanwaltschaften unter immer mehr unerledigten Verfahren.
Patrick Pleul/dpa

Bundesweit schieben die Staatsanwaltschaften offene Fälle vor sich her. Auch in Rheinland-Pfalz stieg die Zahl der unerledigten Strafverfahren. Das kann Folgen haben. Das Mainzer Justizministerium versucht, die Entwicklung einzuordnen.

Lesezeit 2 Minuten
Diese Zahlen werden den neuen rheinland-pfälzischen Justizminister Helmut Martin (CDU) nicht erfreuen: Die Zahl der unerledigten Strafverfahren bei den rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen – und zwar von 27.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten