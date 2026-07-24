Überlastete Justiz auch in RLP Bei Staatsanwaltschaften stapeln sich unerledigte Fälle Bastian Hauck 24.07.2026, 08:00 Uhr

i Auch in Rheinland-Pfalz ächzen die Staatsanwaltschaften unter immer mehr unerledigten Verfahren. Patrick Pleul/dpa

Bundesweit schieben die Staatsanwaltschaften offene Fälle vor sich her. Auch in Rheinland-Pfalz stieg die Zahl der unerledigten Strafverfahren. Das kann Folgen haben. Das Mainzer Justizministerium versucht, die Entwicklung einzuordnen.

Diese Zahlen werden den neuen rheinland-pfälzischen Justizminister Helmut Martin (CDU) nicht erfreuen: Die Zahl der unerledigten Strafverfahren bei den rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen – und zwar von 27.







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