Gespräch mit Thekla Heineke
Wie der Mythos Loreley zur Marke wurde
Einen besonderen Ruf genießt die Loreley nicht nur aufgrund ihrer Geschichte oder der dort aufgetretenen Stars, sondern vor alle
Einen besonderen Ruf genießt die Loreley nicht nur aufgrund ihrer Geschichte oder der dort aufgetretenen Stars, sondern vor allem auch wegen ihres landschaftlichen Potenzials, das sich auf diesem Bild in all seiner Pracht zeigt.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

In Sachen Erfolg profitierte die Freilichtbühne von Beginn an auch von ihrem weltbekannten Namen. Wie der über 200 Jahre geformt wurde, wo heute noch viel Potenzial verloren geht und warum die Bedeutung der Loreley in Zukunft dennoch zunehmen dürfte.

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„Das kennt doch jedes Kind“, sagt man gemeinhin über Dinge oder Sachverhalte, die keiner weiteren Erklärung bedürfen. Eine Redewendung, die sich sehr gut auch auf die Loreley prägen lässt, schließlich ist der Felsen längst zur hochwertigen Marke geworden, weit über seine Funktion als Freilichtbühne hinaus.
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KulturLoreley-Freilichtbühne

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