In Sachen Erfolg profitierte die Freilichtbühne von Beginn an auch von ihrem weltbekannten Namen. Wie der über 200 Jahre geformt wurde, wo heute noch viel Potenzial verloren geht und warum die Bedeutung der Loreley in Zukunft dennoch zunehmen dürfte.
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„Das kennt doch jedes Kind“, sagt man gemeinhin über Dinge oder Sachverhalte, die keiner weiteren Erklärung bedürfen. Eine Redewendung, die sich sehr gut auch auf die Loreley prägen lässt, schließlich ist der Felsen längst zur hochwertigen Marke geworden, weit über seine Funktion als Freilichtbühne hinaus.