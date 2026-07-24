Für den Komponisten Jacques Offenbach war Bad Ems einst ein kreatives Labor. Nun sollen die dort entstandenen Operetten an ihren historischen Aufführungsort zurückkehren – ein Projekt mit internationalem Anspruch.
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Das eigentliche Herzstück der neuen Offenbachiade beginnt erst 2027. Wenn Anfang August erstmals das neue Festival im Unesco-Welterbe Bad Ems startet, ist das zunächst einmal eine Ouvertüre – der Auftakt zu einem Vorhaben, das den Kurort in den nächsten Jahren zu einem der spannendsten Offenbach-Orte Europas machen könnte.