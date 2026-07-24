Neues Festival in Bad Ems
Bad Ems hebt seinen Offenbach-Schatz
Der international gefragte Dirigent und Spezialist für musikalische Wiederentdeckungen Michael Hofstetter will bis 2030 im Rahme
Der international gefragte Dirigent und Spezialist für musikalische Wiederentdeckungen Michael Hofstetter will bis 2030 im Rahmen der neuen Offenbachiade acht von Jacques Offenbach (1818-1880) in Bad Ems komponierte und uraufgeführte Offenbach-Operetten wiederaufführen.
Stuart Armitt/Etienne Carjat

Für den Komponisten Jacques Offenbach war Bad Ems einst ein kreatives Labor. Nun sollen die dort entstandenen Operetten an ihren historischen Aufführungsort zurückkehren – ein Projekt mit internationalem Anspruch.

Lesezeit 3 Minuten
Das eigentliche Herzstück der neuen Offenbachiade beginnt erst 2027. Wenn Anfang August erstmals das neue Festival im Unesco-Welterbe Bad Ems startet, ist das zunächst einmal eine Ouvertüre – der Auftakt zu einem Vorhaben, das den Kurort in den nächsten Jahren zu einem der spannendsten Offenbach-Orte Europas machen könnte.
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