Neues Festival in Bad Ems Bad Ems hebt seinen Offenbach-Schatz Claus Ambrosius 24.07.2026, 00:00 Uhr

i Der international gefragte Dirigent und Spezialist für musikalische Wiederentdeckungen Michael Hofstetter will bis 2030 im Rahmen der neuen Offenbachiade acht von Jacques Offenbach (1818-1880) in Bad Ems komponierte und uraufgeführte Offenbach-Operetten wiederaufführen. Stuart Armitt/Etienne Carjat

Für den Komponisten Jacques Offenbach war Bad Ems einst ein kreatives Labor. Nun sollen die dort entstandenen Operetten an ihren historischen Aufführungsort zurückkehren – ein Projekt mit internationalem Anspruch.

Das eigentliche Herzstück der neuen Offenbachiade beginnt erst 2027. Wenn Anfang August erstmals das neue Festival im Unesco-Welterbe Bad Ems startet, ist das zunächst einmal eine Ouvertüre – der Auftakt zu einem Vorhaben, das den Kurort in den nächsten Jahren zu einem der spannendsten Offenbach-Orte Europas machen könnte.







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