Merz bildet Kabinett um
Muss Eifeler Verkehrsminister Patrick Schnieder gehen?
Patrick Schnieder (CDU) lebt in Arzfeld in der Vulkaneifel.
Patrick Schnieder (CDU) lebt in Arzfeld in der Vulkaneifel.
Michael Ukas/dpa

Rätselraten um Patrick Schnieder: Die Regierungsumbildung von Bundeskanzler Friedrich Merz trifft offenbar überraschend auch dem Verkehrsminister aus der Eifel, berichten mehrere Medien. Eine Bestätigung steht aber noch aus. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Eifeler Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) muss offenbar seinen Posten räumen. Das berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Demnach will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den 58-Jährigen im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung ersetzen.
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