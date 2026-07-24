Merz bildet Kabinett um Muss Eifeler Verkehrsminister Patrick Schnieder gehen? Sebastian Stein, Bernd Wientjes 24.07.2026, 10:23 Uhr

i Patrick Schnieder (CDU) lebt in Arzfeld in der Vulkaneifel. Michael Ukas/dpa

Rätselraten um Patrick Schnieder: Die Regierungsumbildung von Bundeskanzler Friedrich Merz trifft offenbar überraschend auch dem Verkehrsminister aus der Eifel, berichten mehrere Medien. Eine Bestätigung steht aber noch aus.

Der Eifeler Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) muss offenbar seinen Posten räumen. Das berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Demnach will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den 58-Jährigen im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung ersetzen.







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