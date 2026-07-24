Rätselraten um Patrick Schnieder: Die Regierungsumbildung von Bundeskanzler Friedrich Merz trifft offenbar überraschend auch dem Verkehrsminister aus der Eifel, berichten mehrere Medien. Eine Bestätigung steht aber noch aus.
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Der Eifeler Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) muss offenbar seinen Posten räumen. Das berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Demnach will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den 58-Jährigen im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung ersetzen.