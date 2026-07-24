Für die Generalsanierung der Bahnstrecke Troisdorf–Wiesbaden ist die Trasse fünf Monate lang gesperrt. Bis zu 2350 Mitarbeiter sollen sich laut der Bahn dort täglich tummeln. Wie wird die Großbaustelle koordiniert? Unsere Zeitung hat nachgefragt.
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Seit den Abendstunden des 10. Juli rollt kein regulärer Zugverkehr mehr über die Bahnstrecke Troisdorf–Wiesbaden. Dafür ist dort eine wahre Großbaustelle angerollt: Auf den 160 Kilometern sollen Oberleitung, Weichen und Gleise erneuert werden, Bahnstationen saniert oder gar neu gebaut und Brücken modernisiert werden.