Hunderttausende junge Männer werden bald wieder auf ihre militärische Tauglichkeit untersucht. Auch in Koblenz wird es ein Musterungszentrum geben. Wir haben unsere Leser gefragt, welche Erinnerungen sie an die Prozedur haben. Die Resonanz ist groß.
Lesezeit 5 Minuten
Im Winter 1956 wird Holger Röhling Zeuge der ersten Zeitenwende der jungen Republik. In Andernach wird die Bundeswehr aus der Taufe gehoben. In der Stadt hat sich dazu hoher Besuch angesagt. Bundesk anzler Konrad Adenauer (CDU) ist am 26.