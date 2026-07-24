Erinnerung an die Musterung
„Das ,Husten Sie mal’ war total überraschend“
Mit der neuen „Wehrpflicht light“ werden auch wieder Tausende junge Menschen auf ihre Wehrtauglichkeit geprüft. Auch in Koblenz
Mit der neuen „Wehrpflicht light“ werden auch wieder Tausende junge Menschen auf ihre Wehrtauglichkeit geprüft. Auch in Koblenz wird ein Musterungszentrum entstehen. Wir haben Leser dazu aufgerufen, ihre Erinnerungen an die Prozedur zu erzählen.
Stefan Sauer. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Hunderttausende junge Männer werden bald wieder auf ihre militärische Tauglichkeit untersucht. Auch in Koblenz wird es ein Musterungszentrum geben. Wir haben unsere Leser gefragt, welche Erinnerungen sie an die Prozedur haben. Die Resonanz ist groß.

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