Kriminalpolizei ermittelt
War es Brandstiftung? Kellerbrand in Pirmasens
Feuerwehr
Vorsätzliche Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Die Feuerwehr konnte einen Kellerbrand in Pirmasens rasch löschen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, ob das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein Brand im Keller eines unbewohnten Mehrparteienhauses in Pirmasens ist nach Angaben der Polizei womöglich vorsätzlich gelegt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu. Bei dem Feuer am Freitagabend war niemand verletzt worden. Die Feuerwehr sei «mit starken Kräften» vor Ort gewesen und habe den Brand schnell löschen können, teilte die Polizei mit.

Der Schaden liegt nach Schätzung der Ermittler im unteren fünfstelligen Bereich. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

© dpa-infocom, dpa:260920-930-712969/1

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