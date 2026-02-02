60 Millionen Euro bis 2030 Das sind die neuen Pläne für den Flughafen Hahn 02.02.2026, 15:00 Uhr

i Ein neues Erscheinungsbild des Flughafens Hahn soll den „antiken“ Charme des einstigen Militärflughafens beseitigen. Jan Glockauer/Triwo

Die Braut macht sich hübsch: Um weitere Airlines anzulocken und neue Flugziele anbieten zu können, investiert die Triwo in den Flughafen Hahn. Dafür bringt der Betreiber eine große Menge Geld für den Hunsrück-Airport auf.

Es wird gehämmert, gebohrt, gestrichen, erneuert und aufpoliert: Seit einigen Wochen wird das Terminal am Flughafen Hahn umfangreich saniert und fit für die Zukunft gemacht – und das während des laufenden Flugverkehrs. Ein Kraftakt fürs Personal und eine Voraussetzung für mehr Passagiere und Fracht.







Artikel teilen

Artikel teilen