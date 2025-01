Freizeittipp Wandern gegen den Winterspeck 02.01.2025, 11:33 Uhr

i Zwei Wanderer auf dem Weg zum Krausberg, der über dem Weinort Dernau liegt. Auf dem rund 360 Meter hohen Berg thront ein Aussichtsturm, der einen herrlichen Blick über das Ahrtal bietet. Dominik Ketz / Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.

Nach den Feiertagen kann eine Runde an der frischen Luft Wunder wirken. Wo die schönen Wanderungen locken - Rheinland-Pfalz Tourismus gibt Tipp für winterliche Touren.

Vielleicht kennen Sie das Gefühl: Die Weihnachtsfeiertage und Silvester sind vorbei – aber Weihnachtsgans und Raclettekäse scheinen einem noch immer zentnerschwer im Magen zu liegen. Was jetzt helfen kann, ist Bewegung an der frischen Luft! So purzeln auch die Festtagspfunde.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen