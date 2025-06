Wenn Sat.1 zur Show „Das große Backen“ ruft, treten üblicherweise ambitionierte Hobbybäcker geneinander an. Jetzt steht allerdings eine neue Profi-Staffel an – mit Koblenzer Beteiligung: Rowena Redwanz zeigt ihr bereits preisgekröntes Können.

Rowena Redwanz ist nicht nur in Küche und Backstube ein absoluter Profi, die Koblenzer Konditorin hat es auch schon im Fernsehen zu gewisser Bekanntheit gebracht. Dies dürfte sich ab dem 2. Juli noch einmal kräftig steigern: Dann ist die 28-Jährige nämlich Teilnehmerin in der nächsten Profi-Staffel der Show „Das große Backen“ mit Enie van de Meiklokjes auf Sat.1 und im Streamingdienst Joyn.

Redwanz wurde 2022 als „Deutschlands beste Konditorin“ ausgezeichnet und 2023 in der TV-Show „Lege kommt auf den Geschmack“ zur Dessert-Königin Deutschlands gekürt. Seit drei Jahren arbeitet die heute 28-jährige Bäcker- und Konditormeisterin bei der Handwerkskammer (HwK) Koblenz. Dort gibt sie ihr Fachwissen als Ausbilderin und Dozentin an Auszubildende sowie angehende Meister weiter, wie es in einer Mitteilung der Kammer heißt.

i Insgesamt duellieren sich acht der besten Konditoren und Patissiers aus Deutschland, Österreich und Südtirol – unter ihnen die Koblenzerin Rowena Redwanz (3. von links). Auch die Jury ist wieder hochkarätig besetzt. Moderiert wird die Show von Enie van de Meiklokjes (im Bild vorn). Joyn/Claudius Pflug

Über die Dreharbeiten in Berlin darf sie momentan noch kaum etwas verraten – und natürlich auch nicht, wie erfolgreich sie war. Bis zum Finale im August gilt höchste Diskretion, betont die HwK. Aber dass ihr der Wettbewerb riesigen Spaß gemacht hat, ist ihr anzusehen. So berichtet sie, dass die Aufgaben sehr unterschiedlich waren und sie manchmal vor echte Herausforderungen stellten – nicht nur wegen der zunächst „fremden“ Backutensilien und -öfen. „Wenn die Zeit abgelaufen war, war es vorbei – da wird nichts gestellt oder nochmal neu gefilmt“, erzählt sie.

Und auch als Profi sei natürlich mal etwas schiefgegangen. „Da musste ich dann eben improvisieren“, lacht sie. Gleichzeitig sei es toll gewesen, wie sich die Kandidaten trotz Konkurrenz in Stresssituationen gegenseitig geholfen hätten. „Das war eine richtig herzliche Teamatmosphäre – auch mit der gesamten Produktionscrew“, erinnert sie sich an die langen, aber aufregenden Drehtage. Vor der Kamera zu stehen, habe ihr dabei kaum etwas ausgemacht, sagt Redwanz, die im Alltag eher zurückhaltend ist: „Beim Backen ist man so fokussiert, dass man die Kameras meist völlig ausblendet.“

Allgemein gibt es bei der Kochsendung „Das große Backen“ einige Neuerungen. Sie läuft nun immer mittwochs zur Primetime. Und es gibt neue Regeln für die Profis: Sie treten nicht mehr in Teams, sondern im direkten Duell gegeneinander an. Woche für Woche stellen sie sich kniffligen Back-Aufgaben, zu denen laut Sender unter anderem „spektakuläre Schaustücke“ und „knallharte Speed-Challenges“ gehören.

Rowena Redwanz beschreibt das aus ihrer Sicht so: „Herausfordernd, vielschichtig … da war höchste Konzentration nötig!“ Die Back-Profis müssen in jeder Folge kreative Ideen, präzises Arbeiten und hohe Handwerkskunst an den Tag legen – und das alles natürlich auf Zeit. Eine besondere Herausforderung war laut Redwanz die Aufgabe, ein komplettes Schaustück unter Zeitdruck herzustellen.

Rückblickend freut sie sich, dass die Teilnahme an der Show nicht nur persönlich eine aufregende und bereichernde Erfahrung war. Sie ist für die Profi-Konditorin auch „eine Möglichkeit, auf besondere Weise fürs Handwerk zu werben.“ Sie sei dankbar, so die HwK-Dozentin, dass die Handwerkskammer Koblenz sie für die Dreharbeiten freigestellt habe. „Sie hat diese besondere Werbemaßnahme fürs Handwerk sehr gern unterstützt“, betont sie laut Mitteilung.

Insgesamt duellieren sich acht der besten Konditoren und Patissiers aus Deutschland, Österreich und Südtirol. Auch die Jury ist hochkarätig besetzt mit Tortenkünstlerin Bettina Schliephake-Burchardt, Spitzenpatissier Christian Hümbs und dem ehemaligen Hofkonditor des schwedischen Königshauses, Günther Koerffer. Mit all ihrer Erfahrung, einem Auge fürs Detail und konstruktiver Kritik begleiten sie die Profis durch alle Challenges. Moderiert wird die Show wie in den vergangenen Staffeln von Enie van de Meiklokjes. Am Ende wartet auf den Gewinner oder die Gewinnerin die Trophäe des Goldenen Cupcakes und ein Preisgeld von 10.000 Euro. red

„Das große Backen – Die Profis“ läuft ab dem 2. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1 und ist kostenlos auf Joyn abrufbar.