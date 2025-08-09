Die Rettung kam per Boot und aus Luxemburg. Ein länderübergreifender Einsatz ging für zwei Wanderer aus dem Saarland gut aus.

Waldhof-Falkenstein (dpa) – Nach einem Wanderunfall an der Burg Falkenstein in der Südeifel sind zwei Saarländer mit einem Boot gerettet worden. Der Mann und die Frau seien an einem steilen Hang abgestürzt und hätten das unwegsame Gelände nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können, teilte die Feuerwehr Verbandsgemeinde Südeifel mit.

Um möglichst schnell zu helfen, sei aus Luxemburg ein Rettungsboot angefordert worden, sagte der stellvertretende Wehrleiter Christian Hammes. Denn über Land sei das bewaldete Hangstück für die Retter nur schwer und unter großem zeitlichem Aufwand erreichbar gewesen.

Luxemburgische Einsatzkräfte erreichten die Wanderer bei dem Einsatz am Freitag demnach über den Grenzfluss Our und brachten sie zum Rettungswagen. Sie seien glücklicherweise nur leicht verletzt gewesen, sagte Hammes.

Die Burg Falkenstein ist die Ruine einer hochmittelalterlichen Spornburg an der Our im Eifelkreis-Bitburg-Prüm.