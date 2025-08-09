Warum faszinieren uns Burgen noch immer so sehr? Und welche Gemäuer könnte man in den noch laufenden Sommerferien mit der Familie einmal näher anschauen? Unsere Zeitung hat vier Ausflug-Tipps parat – und mit einem Burgen-Experten gesprochen.

Wer im Mittelrhein-, Mosel- oder Lahntal wohnt, den kann man mit Fug und Recht als burgenverwöhnt bezeichnen, denn hier gibt’s wirklich alle paar Kilometer ein neues Gemäuer zu bewundern. Und die Architektur dieser spektakulären Bauten, ihre Geschichte sowie das allgemeine Mittelalter-Flair der Region ziehen jährlich Abertausende Touristen aus der ganzen Welt magnetisch an.

Meist auf hohen Felsen über dem Grün neben Rhein, Mosel und Lahn erbaut, laden die mächtigen Bergfriede das ganze Jahr über zum Staunen ein – ob mit Schnee bedeckt oder in Sonnenlicht getaucht. Rheinland-Pfalz Tourismus hat nun in einer aktuellen Pressemitteilung vier „Geheimtipps für Burgen-Ausflüge“, wie sie selbst schreiben, für die Fans von Türmchen und Zinnen vorgestellt.

i Schloss Arenfels liegt wunderschön und idyllisch inmitten von Weinbergen und ist seit seiner Erbauung das wohl bedeutendste Wahrzeichen Bad Hönningens. Es wurde 1259 von Gerlach von Isenburg als Burg direkt auf einen Felsen gebaut. Florian Trykowski / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (CC0 1.0,https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0)

Los geht es mit Schloss Arenfels, einem – wenn nicht gar dem – Wahrzeichen Bad Hönningens. „Es wird auch das Schloss des Jahres genannt, weil es genau 365 Fenster, 52 Türen und 12 Türme besitzt“, schreibt RLP Tourismus. Und hat auch gleich einen Tipp parat: „Immer sonntags bietet Schloss Arenfels seinen Besuchern öffentliche Führungen durch das Schloss an und liefert Einblicke in die Räumlichkeiten, Hintergründe zur Architektur und Wissenswertes zur Geschichte des Schlosses.“

Besonders hervorgehoben wird die Gebietsvinothek auf Schloss Arenfels. „2024 wurde im Genusskontor auf Schloss Arenfels ein neues Kapitel in der Förderung regionaler Weinkulturen aufgeschlagen: Die Gebietsvinothek öffnete feierlich ihre Pforten.“ Diese Institution vereine die Vielfalt und Qualität von über 35 regionalen Weingütern und Genussmanufakturen des Mittelrheins und der Ahr und markiere einen bedeutenden Meilenstein in der Präsentation regionaler Spitzenweine. Schloss Arenfels sei indes auch für Events bekannt: „So werden unter anderem regelmäßig Konzerte, Weinproben und abendliche Geisterführungen angeboten, und ab Mitte November verwandelt sich die Schlosskulisse in einen romantischen Weihnachtsmarkt.“

Wenn zwei Brüder sich streiten

Machen wir einen Abstecher ans Lahnufer, kurz hinter der hessischen Landesgrenze, wo laut Mitteilung von RLP Tourismus „auf einem kerzengerade abfallenden Felsen uneinnehmbar die Burg Runkel gebaut“ wurde. Besonders die mehrbogige Lahnbrücke sei dort ein echter Hingucker. Sie sei im 15. Jahrhundert erbaut worden und gehöre somit zu den ältesten der Region: „Es ist ein wahrer Märchenplatz. Am Lahnufer sitzt man gemütlich im Gras, beobachtet die Kanufahrer und lauscht dem rauschenden Fluss. Die meisten haben dabei eine Eistüte in der Hand, denn hier gibt es das weit und breit beste Waffeleis“, wird ein idyllisches Bild gezeichnet.

Hätten Sie’s gewusst? „In Runkel stritten sich um 1250 die beiden Brüder Siegfried und Heinrich. Von der Burg Runkel vertrieben, baute Heinrich trotzig genau gegenüber am anderen Lahnufer Burg Schadeck. Es heißt, von Zeit zu Zeit hätten sich die beiden Brüder von Fenster zu Fenster beschossen, ohne sich jedoch je zu treffen“, heißt es in der Tourismusmitteilung über einen legendären Familienstreit. Wer Burg Runkel besichtigt, der bekomme neben dieser irren Geschichte aber noch viel mehr geboten: einen erhabenen Ahnensaal, eine gruselige Folterkammer, alte Gemälde, Möbel, Waffen – und, und, und.

i Eine kleine, sehenswerte Stadt im Lahntal ist Runkel, wo die Felsen auf der einen Seite des Flusses von der wehrhaften Burg Runkel gekrönt sind und die am anderen Flussufer von Schloss Schadeck. Sie überragen die verwinkelten Gassen und schönen Fachwerkhäuser der Altstadt und die steinerne Brücke, die sich über die Lahn wölbt. Teile der Burg mit Museum und Bergfried können besichtigt werden. Dominik Ketz / Lahntal Tourismus Verband e.V.

Erkunden wir nun das Moseltal. „Burg Thurant bei Alken ist eine der ältesten Burganlagen an der Mosel und eine der interessantesten dazu“, schreibt RLP Tourismus. Die Burg habe eine wechselvolle Geschichte über die Jahrhunderte und gebe Einblick in die historische Kunst der Weinherstellung. „Vor der eindrucksvollen Doppelturm-Silhouette gibt es auf der Burg viele kleine Nischen, versteckte Sitzplätze und lauschige Ecken, die sich ideal für ein Picknick eignen“.

Die schönste Aussicht auf die Burg habe man vom Bleidenberg aus. Hier wird besonders der Premiumwanderweg „Traumpfad Bleidenberger Ausblicke“ herausgestellt, der die Burg Thurant mit dem Aussichtspunkt Bleidenberg auf einer rund 13 Kilometer langen Wanderung zwischen den Moselorten Oberfell und Alken verbinde. „Der Name erinnert an ,Blide‘, ein gewaltiges mittelalterliches Wurfgeschütz, das zur Belagerung von Burgen diente und über eine hohe Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft verfügte“, wird erklärt. Von hier aus hätten der Trierer und Kölner Erzbischof gemeinsam den damaligen Burgherren von Thurant belagert – und die Burg nach zwei Jahren Streit im Jahre 1248 eingenommen.

i Burg Berwartstein thront zwischen Bad Bergzabern und Dahn über dem pfälzischen Ort Erlenbach. Die stattliche Ritterburg ist mit vielen Felsengemächern und dunklen Gängen gut erhalten und gern besucht. Dominik Ketz / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Reisen wir nun in die Pfalz. „Auf einem gewaltigen Sandsteinfelsen thront die sagenumwobene Burg Berwartstein mitten im Pfälzerwald hoch über dem Tal der Wieslauter“, wirbt RLP Tourismus. Von März bis Oktober sei das Gemäuer täglich für Besucher geöffnet. „Außerdem ist sie die einzige dauerhaft bewohnte Burganlage der Pfalz, was ihr einen besonderen Charme und Lebendigkeit verleiht.“ Vom einfachen Ritterzimmer bis zur märchenhaften Kurfürstensuite mit Zugang über knarrende Holztreppen und über versteckte Gänge biete die Burg auch Übernachtungsmöglichkeiten an. „Der Sage nach soll nachts die ,weiße Frau‘ auf der Burg herumgeistern“, berichtet RLP Tourismus.

Besonders aufregend sei es auf der Burg übrigens im 15. Jahrhundert zugegangen, als der berüchtigte Hans von Trotha – besser bekannt als „Hans Trapp“ – dort sein Quartier bezog. „Burgführung und Sagenpfad erzählen die Geschichten vom machtbewussten Ritter und seinen legendären Raubzügen.“ Höhepunkte der Burgbesichtigung seien der 104 Meter tiefe Brunnen, geheime Gänge, alte Wachräume und die Aussichtsplattform unterhalb des Hauptturms, von der man weit über die Wälder des Wasgaus bis ins Elsass blicken könne.

Warum uns Burgen noch immer so faszinieren

Über die Frage, warum uns Burgen und Schlösser noch immer so in ihren Bann ziehen, hat unsere Zeitung mit Stefan Köhl gesprochen. Er ist Vorsitzender des Vorstands der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland des Vereins Deutsche Burgenvereinigung. Köhl sagt: „Burgen, ob Ruinen oder erhaltene beziehungsweise wiederaufgebaute Gebäude, sind für viele Menschen magische Orte. Das liegt zunächst schon an der besonderen Lage mit außergewöhnlichen Ausblicken – die meisten Burgen in unserer Region sind Höhenburgen.“

Sehen und gesehen werden sei schon für die Burgherren im Mittelalter wichtig gewesen, so Köhl. Es sei zudem das besondere Ambiente zusammen mit der Geschichte und den Geschichten rund um den Ort, häufig verbunden mit bekannten historischen Persönlichkeiten, was die Besucher begeistere. Köhl: „Neben dem Interesse für das Bauwerk ist es besonders das Thema Ritter in seiner ganzen Vielfalt, das Menschen aller Altersgruppen seit Jahrhunderten fasziniert und die Fantasie an deren ehemaligen Lebensort anregt. Die Identifikation damit ist erfahrungsgemäß sehr hoch.“

Marksburg ist Touristenmagnet

Burgen seien wichtige Bauzeugnisse unserer Geschichte – und auch der lokalen Identität. „Vieles kann man heute in digitalen Welten erleben, das ersetzt aber nicht die Authentizität und Magie des Originals“, erklärt Köhl. Da die Burgen im Gegensatz zu Sakralbauten erst relativ spät Gegenstand der historischen Bauforschung geworden seien, gebe es noch sehr viel über sie zu erforschen, was nur am möglichst unverfälschten Original möglich sei. Außerdem seien Burgen bedeutende Wirtschaftsfaktoren als „Highlights“ in der touristischen Wertschöpfungskette.

Beispiel gefällig? „Die Marksburg, Sitz der Deutschen Burgenvereinigung, zieht allein jährlich fast 200.000 Besucher an, wovon auch die Gastronomie und Beherbergungsbetriebe sehr profitieren“, unterstreicht Köhl, der auch Schatzmeister der Deutsche Burgenvereinigung ist. Aus all diesen Gründen müssten unsere Burgen unbedingt erhalten bleiben.

Menschen kommen aus aller Welt angereist

Abertausende Menschen aus dem Ausland pilgern Jahr für Jahr in unsere mit Burgen nur so übersäten Gefilde. Hat Köhl als Burg-Experte vielleicht Fakten dazu parat, wer genau diese Menschen sind? „Gerade im Mittelrheintal haben ausländische Besucher auf Burgen eine lange Tradition.“ Den Anfang hätten im späten 18. Jahrhundert die Engländer gemacht, bei deren „Grand Tour“ auf dem Rhein die Burgen zum Pflichtprogramm gehörten.

Köhl erläutert: „Während die damaligen Besucher überwiegend Angehörige des Adels oder Bildungsbürgertums sowie Künstler waren, sind heute eigentlich keine besonderen Gesellschafts- oder Berufsgruppen als typische Burgbesucher aus dem Ausland auszumachen. Die Unterschiede liegen eher in der Reiseart. Auf der Marksburg etwa gibt es einen sehr hohen Anteil an Teilnehmern von Flusskreuzfahrten, zumeist aus den USA.“