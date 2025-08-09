Nach einer tödlichen Messerattacke auf der Wittlicher Kirmes und dem Freispruch eines US-Soldaten vor einem US-Militärgericht wird über den Umgang mit dem Nato-Truppenstatut diskutiert. Der Mainzer Justizminister hat sich nun dazu geäußert.

Bald jährt sich die Bluttat von Wittlich: Am 19. August vor zwei Jahren wurde am Rande der Wittlicher Säubrenner-Kirmes ein 28-Jähriger durch einen Messerangriff getötet. Täter soll ein damals 26-jähriger US-Soldat sein. Er wird von einem US-Militärgericht wegen Mordes angeklagt. Im Oktober 2024, wird er von der Jury des Gerichts auf der Air Base Spangdahlem freigesprochen. Die Wut darüber war groß. Es kam zu Protesten vor der Air Base. Auch die Politik beschäftigte sich mit der Frage, warum sich der US-Soldat nicht vor einem deutschen Gericht verantworten musste. Einmal Militärgericht, einmal deutsches Gericht

Als der Leitende Trierer Staatsanwalt Peter Fritzen kürzlich mitteilte, dass er gegen einen 23-jährigen US-Soldaten, der im Mai als Geisterfahrer auf der A60 einen tödlichen Unfall verursacht hat, Anklage erhoben hat und ihm aller Voraussicht nach vor dem Trierer Landgericht der Prozess gemacht wird, und sich dabei auf ein Zusatzabkommen zum Nato-Truppenstatut berief, dürften sich viele an den Vorfall auf der Wittlicher erinnert haben. Damals überließ die Trierer Staatsanwaltschaft den Fall der US-Militärjustiz.

Diskussion über Nato-Truppenstatut

In Deutschland stationierte Soldaten von Nato-Truppen unterstehen dem sogenannten Nato-Truppenstatut. Dieses besagt, dass Strafverfahren gegen Angehörige in Deutschland stationierter US-Streitkräfte grundsätzlich von der US-Militärgerichtsbarkeit geführt werden, auch wenn sie außerhalb des Stützpunktes straffällig geworden sind. Das Statut enthält auch eine Ausnahmeregelung, nach der die deutschen Behörden im Einzelfall darauf bestehen können, gegen hier stationierte, straffällig gewordene ausländische Militärangehörige zu ermitteln und sie anzuklagen, wenn sie der Ansicht sind, dass Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit erfordern. Im Falle des Geisterfahrers sah Fritzen das – anders als vor zwei Jahren bei der Messerattacke in Wittlich – als gegeben.

Warum die deutschen Behörden damals darauf verzichteten, von der Ausnahmeregelung des Nato-Truppenstatuts Gebrauch zu machen, erläuterte der mittlerweile verstorbene rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) Ende vergangenen Jahres im Rechtsausschuss des Landtags. Die deutschen Behörden hätten anfangs keine Zweifel an einem ordentlichen Verfahren vor dem US-Militärgericht gehabt. In der Vergangenheit habe man gute Erfahrungen mit dem sogenannten Nato-Truppenstatut gemacht, sagte der Minister damals. Er kündigte dennoch eine Überprüfung des Nato-Truppenstatuts an. Zwar könne er die Regelung nicht ändern, weil das Land dafür nicht zuständig sei. Und der Bund habe bereits mitgeteilt, keine Änderungen zu planen. Gemeinsam mit den Staatsanwaltschaften wolle er aber besprechen, wie man künftig mit solchen Fällen umgehe.

Der fraktionslose Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels wollte von Mertins Nachfolger Philipp Fernis (FDP) wissen, ob das Justizministerium mit den zuständigen Staatsanwaltschaften über den Umgang mit dem Nato-Truppenstatut gesprochen habe und ob es Konsequenzen aus dem Wittlicher Fall gebe. Die Erörterungen dauerten an, lautet die Antwort von Fernis, die unserer Redaktion vorliegt. Wie oft es in Rheinland-Pfalz bereits dazu gekommen ist, dass sich hier stationierte straffällig gewordene Militärangehörige vor einem Militärgericht statt vor einem deutschen Gericht verantworten mussten, kann der Minister nicht nennen.

Hartenfels, der früher Mitglied der Grünen war und nun BSW-Mitglied ist, wirft der Landesregierung vor, den Wittlicher Fall weiter auszusitzen. „Die Abgabe des Falls an das US-Militär war ein großer Fehler“, sagt der Abgeordnete und fordert: „Die Regierung muss endlich Konsequenzen ziehen.“