Die Campingplätze voll, auf den Rad- und Wanderwegen viel los: Mit dem besser werdenden Sommerwetter tobt die Tourismussaison in Rheinland-Pfalz. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wo die Hochburgen im Land liegen. Vor allem die Mosel schneidet gut ab.

Die Mosel, die Weinberge, liebliche Winzerdörfer mit urigen Straußwirtschaften, Campingplätze und historische Sehenswürdigkeiten wie die Reichsburg: Kein Wunder, dass der Kreis Cochem-Zell eine Touristenhochburg ist. Wie hoch diese Hochburg tatsächlich ist, zeigen aktuelle Zahlen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die die Deutsche Presse-Agentur (dpa) ausgewertet hat. Kein Landkreis in Rheinland-Pfalz hat demnach im Jahr 2024 mehr übernachtende Touristen pro Einwohner angezogen.

Auch beim Blick auf die absolute Zahl von Gästeankünften im Jahr 2024 liegt der Kreis COC mit fast 600.000 ziemlich weit vorn – landesweit auf Platz drei hinter der Landeshauptstadt Mainz (rund 700.000) und dem Kreis Bernkastel-Wittlich (rund 626.000). Koblenz kommt hier mit rund 446.000 Gästeankünften nur auf Platz fünf hinter Trier (469.900), hat aber mit einem Plus von 74,4 Prozent seit dem Jahr 2000 einen satten Zugewinn – der Buga-Effekt lässt grüßen. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Gästeankünfte im Kreis Cochem-Zell ebenfalls außerordentlich gut entwickelt: Ein Plus von 69,2 Prozent schlägt dort zu Buche.

Die besondere Attraktivität der Region ist vielfach belegt und für jeden augenscheinlich, der einmal an einem Sommerwochenende nach Cochem fährt. Erst im Frühjahr belegte eine Datenanalyse des Ferienhausportals Holidu, dass Cochem zu den gefragtesten Kleinstädten Deutschlands zählt. In dem Ranking verpasst die Moselstadt ganz knapp die Top Ten und landet auf Platz elf. Das Ranking, das auf dem Suchverhalten von Google-Nutzern basierte, war von Tegernsee in Bayern, Braunlage in Niedersachsen und Heiligenhafen in Schleswig-Holstein angeführt worden. Und vor wenigen Tagen wurde über ein aktuelles Ranking berichtet, in dem die Moselgemeinde Bremm zu den Top-Fünf-Geheimtipps für authentische Aufenthalte in ganz Europa zählte. Nach Bremm lockt unter anderem der steile Calmont mit seinem Klettersteig.

Die dpa hat für ihre aktuelle Auswertung die Zahl der Gästeankünfte in Relation zur Einwohnerzahl des jeweiligen Landkreises gesetzt. Hier kommt Cochem-Zell auf 9,7 – absoluter Spitzenwert in Rheinland-Pfalz. Es folgen die Kreise Vulkaneifel (7) und Bernkastel-Wittlich (5,5). Dahinter sortieren sich in dieser Liste die kreisfreien Städte Trier (4,5), Koblenz (3,9) und Speyer (3,3) ein.

Deutlich geringer ist diese Quote im Norden des Landes beispielsweise in den Landkreisen Altenkirchen (0,6), Neuwied (0,8), Birkenfeld (1,4) und Westerwald (1,5). Der Kreis Altenkirchen landet auch bei der absoluten Zahl von Gästeankünften in dieser Betrachtung ganz hinten mit 84.000 hinter Birkenfeld 115.000.

Im Landkreis Bad Kreuznach blieben Übernachtungsgäste mit durchschnittlich 3,7 Nächten besonders lang. Es folgten die Landkreise Vulkaneifel mit durchschnittlich 3,6 und Birkenfeld mit 3,4 Nächten. Ausflüge nach Mainz und Speyer hielten Touristen dagegen deutlich kürzer: Sie blieben in den beiden Städten im Schnitt weniger als zwei Nächte lang.