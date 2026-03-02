Wer ist der Mann, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, vor fast 32 Jahren Amy Lopez missbraucht und ermordet zu haben? „Das war kein Guter“, sagt eine Frau, die jahrelang neben dem Verdächtigen gelebt hat. Sie berichtet von Anzüglichkeiten.
Lesezeit 4 Minuten
Eine steile Treppe führt zu dem Reihenhaus, in das 2007 ein Mann einzieht, der ein dunkles Geheimnis birgt. Gut 40, 50 Stufen müssen es bis nach oben sein. Der Weg führt vorbei an einem gepflegten Vorgarten, der terrassenförmig zur Straße hin abfällt.