Eine Nachbarin erinnert sich Wand an Wand mit Amys mutmaßlichem Mörder gelebt

i Im ehemaligen Arbeitszimmer des preußischen Generals Aster wurde vor mehr als 30 Jahren die US-Touristin Amy Lopez tot aufgefunden. Mehr als 30 Jahre lang konnte der Mordfall nicht aufgeklärt werden. Vergangene Woche ist jetzt ein 81 Jahre alter Mann verhaftet worden. Wir sprachen mit einer Frau, die jahrelang in der Nachbarschaft des Tatverdächtigen lebte. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Wer ist der Mann, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, vor fast 32 Jahren Amy Lopez missbraucht und ermordet zu haben? „Das war kein Guter“, sagt eine Frau, die jahrelang neben dem Verdächtigen gelebt hat. Sie berichtet von Anzüglichkeiten.

Eine steile Treppe führt zu dem Reihenhaus, in das 2007 ein Mann einzieht, der ein dunkles Geheimnis birgt. Gut 40, 50 Stufen müssen es bis nach oben sein. Der Weg führt vorbei an einem gepflegten Vorgarten, der terrassenförmig zur Straße hin abfällt.







