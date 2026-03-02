Im mehr als 30 Jahre alten Mordfall Amy Lopez sitzt ein Verdächtiger in U-Haft. Die Arbeit der Ermittlungsgruppe ist damit alles andere als beendet. Wir haben nachgefragt, ob es neue Erkenntnisse oder gar eine Aussage des Festgenommenen gibt.
Lesezeit 1 Minute
Seit einer Woche sitzt der Mann, der nach Ansicht der Ermittler vor mehr als 30 Jahren die US-Studentin Amy Lopez in Koblenz ermordet hat, in Untersuchungshaft. Ob er sich inzwischen zum Tatvorwurf geäußert hat, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Nachfrage unserer Zeitung lässt die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf die weiter laufenden Ermittlungen unbeantwortet.