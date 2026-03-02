Durchbruch in Cold Case Mordfall Amy Lopez: Die Ermittlungen laufen weiter Tim Kosmetschke 02.03.2026, 13:10 Uhr

i Eine steile Treppe führt in das ehemalige Arbeitszimmer des preußischen Generals Aster. Hier wurde vor mehr als 30 Jahren die amerikanische Touristin Amy Lopez tot aufgefunden. Über 30 Jahre lang konnte der Mordfall nicht aufgeklärt werden. Doch vor Kurzem ist ein 81 Jahre alter Deutscher festgenommen worden. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Im mehr als 30 Jahre alten Mordfall Amy Lopez sitzt ein Verdächtiger in U-Haft. Die Arbeit der Ermittlungsgruppe ist damit alles andere als beendet. Wir haben nachgefragt, ob es neue Erkenntnisse oder gar eine Aussage des Festgenommenen gibt.

Seit einer Woche sitzt der Mann, der nach Ansicht der Ermittler vor mehr als 30 Jahren die US-Studentin Amy Lopez in Koblenz ermordet hat, in Untersuchungshaft. Ob er sich inzwischen zum Tatvorwurf geäußert hat, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Nachfrage unserer Zeitung lässt die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf die weiter laufenden Ermittlungen unbeantwortet.







