Gordon Schnieder hat die Hand an der Tür zum Wahlsieg: Umfragen sehen ihn weiterhin vorn, wenn auch knapp. Wie will er Rheinland-Pfalz verändern? Darüber sprach der CDU-Spitzenkandidat mit unserer Zeitung im Live-Talk vor Publikum.
Lesezeit 6 Minuten
Zuversicht verbreiten: Das ist erste Kandidatenpflicht so kurz vor einer Landtagswahl – zumal, wenn man als Herausforderer die Chance sieht, 35 Jahre Dauerherrschaft einer konkurrierenden Partei zu beenden. Gordon Schnieder sieht diese Chance, er ist zuversichtlich, das macht der CDU-Spitzenkandidat für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 22.