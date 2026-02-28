Landtagswahl Rheinland-Pfalz Schnieder im Interview: Das will er in RLP verändern Tim Kosmetschke 28.02.2026, 14:34 Uhr

i Gordon Schnieder (Mitte) zu Gast bei der Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben: Der CDU-Spitzenkandidat stellte sich dem auch live im Internet übertragenen Interview den Fragen von Chefredakteur Lars Hennemann (links) und dessen Stellvertreter Thomas Haag. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Gordon Schnieder hat die Hand an der Tür zum Wahlsieg: Umfragen sehen ihn weiterhin vorn, wenn auch knapp. Wie will er Rheinland-Pfalz verändern? Darüber sprach der CDU-Spitzenkandidat mit unserer Zeitung im Live-Talk vor Publikum.

Zuversicht verbreiten: Das ist erste Kandidatenpflicht so kurz vor einer Landtagswahl – zumal, wenn man als Herausforderer die Chance sieht, 35 Jahre Dauerherrschaft einer konkurrierenden Partei zu beenden. Gordon Schnieder sieht diese Chance, er ist zuversichtlich, das macht der CDU-Spitzenkandidat für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 22.







