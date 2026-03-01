Geplanter Stellenabbau Weshalb noch keine Verhandlungen mit Canyon laufen Anke Mersmann 01.03.2026, 06:00 Uhr

i Wie ist der Stand zum geplanten Stellenabbau bei Koblenzer Fahrradhersteller Canyon? Ali Yener, Erster Bevollmächtiger der IG Metall Koblenz, gibt einen Zwischenstand. Ingo Beller

Was den geplanten Stellenabbau beim Fahrradhersteller Canyon betrifft, arbeiten IG Metall und Betriebsrat aktuell einen Fragekatalog an die Geschäftsleitung aus. Gewerkschafter Ali Yener erklärt, weshalb noch keine konkreten Verhandlungen laufen.

Seit gut fünf Wochen ist die Hiobsbotschaft des Koblenzer Fahrradherstellers Canyon in der Welt, bis zu 320 Stellen abbauen zu wollen. Vor allem am Standort Koblenz soll dies geschehen. Damit würde in etwa jede vierte Stelle bei Canyon an Rhein und Mosel wegfallen, hatte die Gewerkschaft IG Metall in einer ersten Reaktion Ende Januar mitgeteilt.







