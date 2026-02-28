Wer sich mit den Songs von AnNa R. beschäftigt, findet darin starke Meinungen, verpackt in poetisch-originelle Texte. Auf das außergewöhnliche Werk der Künstlerin blickt nun ein neues Buch. Mit Co-Autor Stefan Neuhaus haben wir darüber gesprochen.
Lesezeit 5 Minuten
Der 16. März 2025 ist für viele Menschen ein trauriger Tag: AnNa R., frühere Sängerin von Rosenstolz und Gleis 8, stirbt damals unerwartet mit nur 55 Jahren. Ihr musikalisches Erbe allerdings, die außergewöhnlichen Songtexte voller Poesie, Originalität und Gesellschaftskritik leben weiter – und finden ihre analysierende Würdigung nun in einem neuen Buch.