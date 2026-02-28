Buch über besondere Songtexte Mut zur Liebe: Wie die Botschaft von AnNa R. nachwirkt Stefan Schalles 28.02.2026, 07:00 Uhr

i Als Trägerin der Joseph-Breitbach-Poetikdozentur wurde AnNa R. im Frühjahr 2025 eigentlich in Koblenz erwartet, doch am 16. März, kurz vor der Auftaktveranstaltung, starb die frühere "Rosenstolz"-Sängerin. Hinterlassen hat sie nicht nur große Trauer, sondern auch ein außergewöhnliches musikalisches Gesamtwerk. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Wer sich mit den Songs von AnNa R. beschäftigt, findet darin starke Meinungen, verpackt in poetisch-originelle Texte. Auf das außergewöhnliche Werk der Künstlerin blickt nun ein neues Buch. Mit Co-Autor Stefan Neuhaus haben wir darüber gesprochen.

Der 16. März 2025 ist für viele Menschen ein trauriger Tag: AnNa R., frühere Sängerin von Rosenstolz und Gleis 8, stirbt damals unerwartet mit nur 55 Jahren. Ihr musikalisches Erbe allerdings, die außergewöhnlichen Songtexte voller Poesie, Originalität und Gesellschaftskritik leben weiter – und finden ihre analysierende Würdigung nun in einem neuen Buch.







Artikel teilen

Artikel teilen