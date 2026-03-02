16-Jährige sind strafmündig, dürfen arbeiten und demonstrieren – aber nicht wählen. 2023 hätte sich das in Rheinland-Pfalz ändern können. Die Regierung war dafür, die Opposition nicht. Warum bei der kommenden Landtagswahl alles beim Alten bleibt.
Lesezeit 4 Minuten
Auf der Straße demonstrieren sie bei Protesten gegen Rechtsextremismus oder die Wehrpflicht, aber dürfen 16- und 17-Jährige auch an die Wahlurne? Die Antwort lautet in Deutschland: Es kommt darauf an. In Baden-Württemberg finden am 8. März die Landtagswahlen statt.