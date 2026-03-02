Parteien im Landtag uneins Warum 16-Jährige in Rheinland-Pfalz nicht wählen dürfen Kim Fauss

Michael Illjes 02.03.2026, 06:00 Uhr

i Eine Teilnehmerin hält während einer Demonstration auf dem Ernst-Ludwig-Platz in Mainz ein Schild in die Kamera. Denn der rheinland-pfälzische Landtag hat 2023 über eine Absenkung des Wahlalters diskutiert. Die Fraktionen CDU, AFD und die Freien Wähler haben sich jedoch gegen eine Herabsetzung ausgesprochen. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

16-Jährige sind strafmündig, dürfen arbeiten und demonstrieren – aber nicht wählen. 2023 hätte sich das in Rheinland-Pfalz ändern können. Die Regierung war dafür, die Opposition nicht. Warum bei der kommenden Landtagswahl alles beim Alten bleibt.

Auf der Straße demonstrieren sie bei Protesten gegen Rechtsextremismus oder die Wehrpflicht, aber dürfen 16- und 17-Jährige auch an die Wahlurne? Die Antwort lautet in Deutschland: Es kommt darauf an. In Baden-Württemberg finden am 8. März die Landtagswahlen statt.







Artikel teilen

Artikel teilen