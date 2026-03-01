Prokofjew, Gershwin und Schostakowitsch mit der Rheinischen Philharmonie, der Pianistin Claire Huangci und der US-Dirigentin Laura Jackson in Koblenz: ein Abend voller Energie, Jazz und sinfonischer Wucht.
Lesezeit 3 Minuten
Effektvolle Musik, komponiert von drei jungen Männern im frühen 20. Jahrhundert. So könnte man die Klammer um das Programm des achten Anrechtskonzerts beim Koblenzer Musik-Institut an diesem Wochenende benennen. Die ersten beiden Werke des Abends wurden von Sergej Prokofjew und George Gershwin im Mittzwanziger-Alter geschaffen.