Musik-Institut Koblenz Mit Jazz, Klassik und Moderne durchs Anrechtskonzert Andreas Pecht 01.03.2026, 14:54 Uhr

i Die aus den USA stammende Pianistin Claire Huangci (hier bei der Generalprobe mit der Rheinischen Philharmonie) übernahm stilkompetent und mit einem quasi ganzkörperlichen Spiel den Solopart in George Gershwins Concerto in F. Stefanie Laquai

Prokofjew, Gershwin und Schostakowitsch mit der Rheinischen Philharmonie, der Pianistin Claire Huangci und der US-Dirigentin Laura Jackson in Koblenz: ein Abend voller Energie, Jazz und sinfonischer Wucht.

Effektvolle Musik, komponiert von drei jungen Männern im frühen 20. Jahrhundert. So könnte man die Klammer um das Programm des achten Anrechtskonzerts beim Koblenzer Musik-Institut an diesem Wochenende benennen. Die ersten beiden Werke des Abends wurden von Sergej Prokofjew und George Gershwin im Mittzwanziger-Alter geschaffen.







