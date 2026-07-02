Glutnester im Fokus
Waldbrandeinsatz nähert sich dem Ende
Waldbrand in mit Munition belastetem Gebiet
Noch sind nicht alle Glutnester aus in dem Brandgebiet im Kreis Bad Kreuznach. (Archivfoto)
Sascha Ditscher. DPA

Seit Samstag kämpfen Einsatzkräfte im Kreis Bad Kreuznach gegen den Waldbrand nahe dem Rotenfels. Zwischenzeitlich waren auch nachts Hunderte vor Ort - mit Erfolg.

Lesezeit 1 Minute

Traisen (dpa/lrs) – Der komplexe Waldbrandeinsatz im Kreis Bad Kreuznach steuert auf ein Ende zu. Es habe am Morgen zunächst danach ausgesehen, dass der Einsatz schon heute beendet werden könne, sagte eine Sprecherin der Stadt Bad Kreuznach. Es seien aber noch rund 20 Glutnester, gegen die in dem Areal vorgegangen werden müsse.

Der Einsatz in dem mit Munition belasteten Gebiet hatte am Samstag begonnen. Zwischenzeitlich drohte eine Kita abzubrennen, auch ein Funkturm galt zeitweise als gefährdet. Die nahe Ortschaft Traisen war komplett geräumt worden. Deren Bewohnerinnen und Bewohner konnten ab Montagabend wieder in ihre Häuser. Angefordert worden war für die Brandbekämpfung unter anderem auch ein Löschroboter aus Niedersachsen.

© dpa-infocom, dpa:260702-930-322462/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten