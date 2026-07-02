Seit Samstag kämpfen Einsatzkräfte im Kreis Bad Kreuznach gegen den Waldbrand nahe dem Rotenfels. Zwischenzeitlich waren auch nachts Hunderte vor Ort - mit Erfolg.

Traisen (dpa/lrs) – Der komplexe Waldbrandeinsatz im Kreis Bad Kreuznach steuert auf ein Ende zu. Es habe am Morgen zunächst danach ausgesehen, dass der Einsatz schon heute beendet werden könne, sagte eine Sprecherin der Stadt Bad Kreuznach. Es seien aber noch rund 20 Glutnester, gegen die in dem Areal vorgegangen werden müsse.

Der Einsatz in dem mit Munition belasteten Gebiet hatte am Samstag begonnen. Zwischenzeitlich drohte eine Kita abzubrennen, auch ein Funkturm galt zeitweise als gefährdet. Die nahe Ortschaft Traisen war komplett geräumt worden. Deren Bewohnerinnen und Bewohner konnten ab Montagabend wieder in ihre Häuser. Angefordert worden war für die Brandbekämpfung unter anderem auch ein Löschroboter aus Niedersachsen.