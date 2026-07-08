Nach wie vor gibt es Glutnester in dem mit Munition belasteten Gebiet. Wie lange das Betretungsverbot noch gilt, ist nicht klar. Schon jetzt wird das aber nicht von jedem beachtet.

Traisen (dpa/lrs) – Auch anderthalb Wochen nach Ausbruch des Waldbrandes am Rotenfels bleibt das betroffene Gebiet gesperrt. Die Allgemeinverfügung sei auf unbestimmte Zeit verlängert worden, teilte eine Sprecherin der Stadt Bad Kreuznach mit. Förster hätten immer noch einzelne Glutnester gefunden.

Mühe bereitet nach Angaben der Kommune, dass sich nicht alle Menschen an das Betretungsverbot halten. Allein am Dienstag habe der kommunale Vollzugsdienst vier Personen des Waldes verweisen müssen.

In dem teils schwer zugänglichen und mit Munition belasteten Waldgebiet war am 27. Juni ein Brand ausgebrochen. Zwischenzeitlich war deswegen die nahe Ortschaft Traisen komplett geräumt worden. Bei dem Löscheinsatz, an dem eine Zeit lang Hunderte Einsatzkräfte beteiligt waren, kam auch ein Löschroboter aus Niedersachsen zum Einsatz.