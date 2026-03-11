Neuer „Rheinland-Pfalz-Report“ Wahlkampf-Endspurt: Wer überzeugt die Unentschlossenen? Anke Mersmann 11.03.2026, 05:59 Uhr

i In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Oliver Boehmer. bluedesign - stock.adobe.com

Rheinland-Pfalz steht vor der Landtagswahl – doch viele Menschen wissen noch nicht, für welche Partei sie stimmen. Dies geht aus dem aktuellen „Rheinland-Pfalz Report“ hervor. Die Spitzenkandidaten könnten der entscheidende Faktor werden.

Eineinhalb Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl am 22. März – und alles sieht danach aus, als ob sich diese Wahl erst auf den letzten Metern entscheiden wird: Für welche Partei sie stimmen wollen, das wissen 22 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz nach wie vor noch nicht.







Artikel teilen

Artikel teilen