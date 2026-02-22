Am 23. Februar ist der Ministerpräsident zu Gast im Medienzentrum der Rhein-Zeitung in Koblenz. Etwa 90 Minuten dauert das Gespräch über drängende Themen in Rheinland-Pfalz. Die Veranstaltung wird live übertragen.

Das Rennen um die Staatskanzlei ist eng: Wie jüngste Umfragewerte zeigen, ringen SPD und CDU in Rheinland-Pfalz um die Spitzenposition. Die Christdemokraten liegen vorne, doch zuletzt konnte die SPD zulegen. Wer die Landtagswahl am 22. März gewinnt, ist zu Beginn der heißen Wahlkampfphase offen – und damit auch, wer künftig Ministerpräsident ist: Der Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) oder Herausforderer Gordon Schnieder (CDU). Beide Kandidaten stellen sich live den Fragen von Chefredakteur Lars Hennemann und unserem Landeskorrespondenten Bastian Hauck. Das Gespräch mit Alexander Schweitzer findet am 23. Februar statt, Gordon Schnieder ist am 27. Februar zu Gast.