„Man geht immer komplett auf dem Zahnfleisch und schaut, dass man irgendwie den Tag gut übersteht“: Mit Worten wie diesen beschreibt Julian Haas-von der Weiden die Situation an der Don-Bosco-Förderschule, die er leitet. Was er konkret fordert.
Lesezeit 2 Minuten
Julian Haas-von der Weiden hat klar, offen und ehrlich mit unserer Redaktion über das gesprochen, was an der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule und anderen Förderschulen in Rheinland-Pfalz schiefläuft. An den Förderschulen im Land herrschten „katastrophale Zustände“.