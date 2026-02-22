Nach Schulalarm aus Kreuznach Das fordert der Schulleiter der Don-Bosco-Förderschule Bastian Hauck 22.02.2026, 15:00 Uhr

i Der Direktor der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule fand gegenüber unserer Redaktion für die Situation an seiner Schule deutliche Worte - auch in Richtung des Mainzer Bildungsministeriums. Julian Haas-von der Weiden sagte: "Wir können die Kinder und Jugendlichen nicht so betreuen und fördern, wie wir uns das alle wünschen." Bastian Hauck

„Man geht immer komplett auf dem Zahnfleisch und schaut, dass man irgendwie den Tag gut übersteht“: Mit Worten wie diesen beschreibt Julian Haas-von der Weiden die Situation an der Don-Bosco-Förderschule, die er leitet. Was er konkret fordert.

Julian Haas-von der Weiden hat klar, offen und ehrlich mit unserer Redaktion über das gesprochen, was an der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule und anderen Förderschulen in Rheinland-Pfalz schiefläuft. An den Förderschulen im Land herrschten „katastrophale Zustände“.







