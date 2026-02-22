Investitionen in Bundeswehr
Wie sich der Milliardensegen über Koblenz verteilt
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird am Montag das Koblenzer Beschaffungsamt besuchen. Dabei hat er Hunderte Million
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird am Montag das Koblenzer Beschaffungsamt besuchen. Dabei hat er Hunderte Millionen Euro im Gepäck. Damit soll die Behörde unter anderem neue Bürogebäude erhalten. Fürs Bundeswehrzentralkrankenhaus gibt's neue OP-Säle.
Thomas Frey/dpa. Archiv Thomas Frey/dpa

Der Bundeswehrstandort Koblenz wird aufgerüstet. Fürs Zentralkrankenhaus wird unter anderem in moderne Operationssäle investiert. Und für die Mitarbeiter des Beschaffungsamts gibt es neue Büros. Dafür nimmt Berlin knapp 1 Milliarde Euro in die Hand. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Verteidigungsministerium will kräftig in Koblenz investieren. Fast 1 Milliarde Euro werden zusätzlich in den (inklusive Lahnstein) zweitgrößten deutschen Bundeswehrstandort investiert. Demnach sollen allein 630 Millionen Euro in die Infrastruktur des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) fließen.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten