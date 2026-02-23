Vierter Kriegsjahrestag Was die Organisatorin der Mainzer Ukraine-Demo antreibt Tim Kosmetschke 23.02.2026, 08:00 Uhr

i Maryana Boyko-Kempski: Die aus der Ukraine stammende Zahnärztin ist Vorsitzende des Ukrainischen Vereins Mainz, bei dem viele Fäden der Unterstützung zusammenlaufen. Maryana Boyko-Kempski/ Ukrainischer Verein Mainz

„Wir sind da“ – auch vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine: Dieses Signal soll von der Protestdemo in Mainz am Dienstag ausgehen, sagt Maryana Boyko-Kempski. Die Mainzerin organisiert die Demo – und vieles mehr.

Seit vier Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Tag für Tag sterben Menschen, ein ganzes Land ist in Not. Das bewegt in Rheinland-Pfalz viele Bürger. Das erlebt auch Maryana Boyko-Kempski. Die aus der Ukraine stammende Zahnärztin ist Vorsitzende des Ukrainischen Vereins Mainz, bei dem viele Fäden der Unterstützung zusammenlaufen.







Artikel teilen

Artikel teilen