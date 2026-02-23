Neue Hochwasserwelle in RLP
Erneut steigende Wasserstände an Rhein und Mosel
Leichtes Hochwasser am Deutschen Eck: Das von der Mosel hinzufließende Wasser lässt den Rhein im Bereich Koblenz stärker steigen als anderswo.
Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Viele Nutzer der App Katwarn erhielten am frühen Montagmorgen eine Warnung: Hochwasser an der Mosel. Erneut steigen die Wasserstände, auch am Rhein. Wir geben einen Überblick.

Die neue Woche beginnt an den rheinland-pfälzischen Flüssen mit einer neuen leichten Hochwasserwelle. Dabei erwarten die Experten von der Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz aufgrund der gefallenen Niederschläge und des beginnenden Tauwetters leicht höhere Wasserstände im Vergleich zur Vorwoche, insbesondere am Mittelrhein.

