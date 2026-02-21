Landtagswahl Rheinland-Pfalz: Schweitzer und Schnieder im Interview – und im Stream
Landtagswahl Rheinland-Pfalz
Schweitzer und Schnieder im Interview – und im Stream
RLP wählt am 22. März einen neuen Landtag. Wird Gordon Schnieder (CDU) die nächste Landesregierung anführen oder Alexander Schweitzer (SPD)? Unsere Zeitung hat beide zu öffentlichen Gesprächsrunden eingeladen. Zudem sind sie im Livestream zu sehen.
Wer wird an der Spitze der nächsten Landesregierung stehen? CDU-Herausforderer Gordon Schnieder oder Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD)? Wie jüngste Umfragewerte zeigen, ringen SPD und CDU in Rheinland-Pfalz um die Spitzenposition. Für welche politischen Ziele die Spitzenkandidaten jeweils stehen, das erläutern sie in von unserer Zeitung veranstalteten Gesprächsrunden: Alexander Schweitzer ist am Montag, 23.