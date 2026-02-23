Baustelle bei Höhr-Grenzhausen Brücke wird abgerissen: A48 muss voll gesperrt werden 23.02.2026, 10:00 Uhr

i Eine Autobahnbaustelle sorgt am kommenden Wochenende für Umwege. Die A48 muss voll gesperrt werden. Jan Woitas. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Erneut sorgt der Bau einer neuen Autobahnüberführung bei Höhr-Grenzhausen für gravierende Verkehrseinschränkungen. Am kommenden Wochenende wird die A48 noch einmal voll gesperrt. Die Details.

Die A48 wird am kommenden Wochenende zwischen dem Dernbacher Dreieck und der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied (B42) in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Darauf weist die Autobahn GmbH hin. Hintergrund sind die Arbeiten zum Bau einer neuen Überführung über die Autobahn bei Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis).







