Baustelle bei Höhr-Grenzhausen: Brücke wird abgerissen: A48 muss voll gesperrt werden
Baustelle bei Höhr-Grenzhausen
Brücke wird abgerissen: A48 muss voll gesperrt werden
Erneut sorgt der Bau einer neuen Autobahnüberführung bei Höhr-Grenzhausen für gravierende Verkehrseinschränkungen. Am kommenden Wochenende wird die A48 noch einmal voll gesperrt. Die Details.
Die A48 wird am kommenden Wochenende zwischen dem Dernbacher Dreieck und der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied (B42) in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Darauf weist die Autobahn GmbH hin. Hintergrund sind die Arbeiten zum Bau einer neuen Überführung über die Autobahn bei Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis).