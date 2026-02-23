Baustelle bei Höhr-Grenzhausen
Brücke wird abgerissen: A48 muss voll gesperrt werden
Eine Autobahnbaustelle sorgt am kommenden Wochenende für Umwege. Die A48 muss voll gesperrt werden.
Eine Autobahnbaustelle sorgt am kommenden Wochenende für Umwege. Die A48 muss voll gesperrt werden.
Jan Woitas. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Erneut sorgt der Bau einer neuen Autobahnüberführung bei Höhr-Grenzhausen für gravierende Verkehrseinschränkungen. Am kommenden Wochenende wird die A48 noch einmal voll gesperrt. Die Details.

Lesezeit 1 Minute
Die A48 wird am kommenden Wochenende zwischen dem Dernbacher Dreieck und der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied (B42) in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Darauf weist die Autobahn GmbH hin. Hintergrund sind die Arbeiten zum Bau einer neuen Überführung über die Autobahn bei Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis).

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten