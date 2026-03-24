Gordon Schnieder wird neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Und der Eifeler hat das Wahlergebnis schon exakt auf einem Bierzettel vorhergesagt. Die Zahlen, die er aufs Papier gekritzelt hat, bescherten den Gästen seines Stammlokals Freibier.
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Am Sonntagabend sitzen die Gäste im Hotel zur Krone in Birresborn gebannt vor dem Fernseher. „Die haben alle die Wahl verfolgt“, erinnert sich der Wirt Roland Göres gegenüber unserer Zeitung. Schafft die CDU nach 35 Jahren SPD-Regierung diesmal die Wende?