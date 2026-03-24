Prognose auf dem Bierzettel
Wahl: Schnieder beweist hellseherische Fähigkeiten
Für eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel reicht es noch nicht. Aber für eine exakte Wahlprognose schon. Gordon Schnieder krit
Für eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel reicht es noch nicht. Aber für eine exakte Wahlprognose schon. Gordon Schnieder kritzelte die Werte für CDU und SPD vor der Wahl bei seinem Stammwirt in Birresborn aufs Papier. Und der künftige Ministerpräsident lag damit genau richtig.
Roland Göres

Gordon Schnieder wird neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Und der Eifeler hat das Wahlergebnis schon exakt auf einem Bierzettel vorhergesagt. Die Zahlen, die er aufs Papier gekritzelt hat, bescherten den Gästen seines Stammlokals Freibier.

Lesezeit 2 Minuten
Am Sonntagabend sitzen die Gäste im Hotel zur Krone in Birresborn gebannt vor dem Fernseher. „Die haben alle die Wahl verfolgt“, erinnert sich der Wirt Roland Göres gegenüber unserer Zeitung. Schafft die CDU nach 35 Jahren SPD-Regierung diesmal die Wende?

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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