Flughafen im Hunsrück
Vom Hahn nach Südosteuropa: Diese Flugziele kommen dazu
Ryanair bleibt der Platzhirsch am Hahn. Aber auch die ungarische Wizz Air bietet Flugziele am Hunsrück-Airport an.
Ryanair bleibt der Platzhirsch am Hahn. Aber auch die ungarische Wizz Air bietet Flugziele am Hunsrück-Airport an.
Kerstin Hübinger/Triwo Hahn Airport

Palma, Malaga, Palermo, Teneriffa – all diese Ziele stehen im Flugplan des Hahn. Wie wäre es aber mal mit einer Reise nach Rumänien oder Bosnien und Herzegowina? Der Sommerflugplan, der bald in Kraft tritt, bietet entsprechende Möglichkeiten.

Lesezeit 1 Minute
Der Flughafen Hahn bietet bald zwei neue Flugziele in Südosteuropa: Von Dienstag, 31. März, an fliegt die ungarische Wizz Air vom Hunsrück aus zweimal pro Woche nach Temeswar in Rumänien sowie dreimal wöchentlich nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina.

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