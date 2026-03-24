Die Wahl ist gelaufen, jetzt werden aus CDU und SPD wohl Koalitionspartner. Konsensfähigkeit ist gefragt. Doch wie stehen die beiden Parteien eigentlich zu Projekten wie der Mittelrheinbrücke und mehr? Schauen wir noch einmal auf die Wahlprogramme.
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Auf Wahlkampf folgt Regierungsverantwortlichkeit: Rheinland-Pfalz wird künftig voraussichtlich von einer Großen Koalition unter Führung der CDU und Ministerpräsident Gordon Schnieder regiert: Er hat angekündigt, Koalitionsgespräche mit der SPD führen zu wollen.