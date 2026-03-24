Im Nachgang zur Wahl in RLP
CDU und SPD als Partner: Infrastrukturprojekte im Check
Das Rheintal bei Wellmich und Fellen, aufgenommen mit einer Drohne. An dieser Stelle ist der Bau der Mittelrheinbrücke geplant.
Das Rheintal bei Wellmich und Fellen, aufgenommen mit einer Drohne. An dieser Stelle ist der Bau der Mittelrheinbrücke geplant.
Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Die Wahl ist gelaufen, jetzt werden aus CDU und SPD wohl Koalitionspartner. Konsensfähigkeit ist gefragt. Doch wie stehen die beiden Parteien eigentlich zu Projekten wie der Mittelrheinbrücke und mehr? Schauen wir noch einmal auf die Wahlprogramme. 

Lesezeit 3 Minuten
Auf Wahlkampf folgt Regierungsverantwortlichkeit: Rheinland-Pfalz wird künftig voraussichtlich von einer Großen Koalition unter Führung der CDU und Ministerpräsident Gordon Schnieder regiert: Er hat angekündigt, Koalitionsgespräche mit der SPD führen zu wollen.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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