„Amélie“: Musical in Koblenz Warum „Amélie“ im Theater anders wirkt Claus Ambrosius 24.03.2026, 12:11 Uhr

i Die Ruhe vor dem Sturm: Kurz vorm Einsingen für die nächste "Amélie"-Vorstellung erzählen Pauline Schrank und Leon Jung vom Probenprozess für die aktuelle Produktion des Koblenzer Jugendtheaters, von den parallel stattfindenden Abiturprüfungen - und von Zukunftsplänen. Claus Ambrosius

Mehr Präsenz, mehr Nähe: Das Koblenzer Jugendtheater erklärt die Empfehlung des „Amélie“-Musicals für Publikum ab 14 Jahren – und gibt Einblicke in Probenarbeit und Zukunftspläne der jungen Hauptdarsteller.

Dass das Koblenzer Jugendtheater aus dem Musical „Amélie“ einen bemerkenswert lebendigen, klangmächtigen und herzberührenden Abend geformt hat, stand seit der Premiere außer Frage. Offen blieb zunächst eine andere Beobachtung: Warum empfiehlt das Jugendtheater die Produktion, die noch bis zum 20.







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