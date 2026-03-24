Mehr Präsenz, mehr Nähe: Das Koblenzer Jugendtheater erklärt die Empfehlung des „Amélie“-Musicals für Publikum ab 14 Jahren – und gibt Einblicke in Probenarbeit und Zukunftspläne der jungen Hauptdarsteller.
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Dass das Koblenzer Jugendtheater aus dem Musical „Amélie“ einen bemerkenswert lebendigen, klangmächtigen und herzberührenden Abend geformt hat, stand seit der Premiere außer Frage. Offen blieb zunächst eine andere Beobachtung: Warum empfiehlt das Jugendtheater die Produktion, die noch bis zum 20.