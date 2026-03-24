Digitaler Service für Gäste
Dehoga will Gastro-Branche mit KI-Assistenten entlasten
Der Dehoga Rheinland-Pfalz arbeitet zusammen mit einem Start-up aus Rheinhessen an einer Gastro-KI. Die Anwendung soll Gastronom
Der Dehoga Rheinland-Pfalz arbeitet zusammen mit einem Start-up aus Rheinhessen an einer Gastro-KI. Die Anwendung soll Gastronomen bei Routineaufgaben entlasten, damit sie mehr Zeit für ihre Gäste haben.
Sebastian Kahnert/dpa

Sie wollen Ihr Hotel online buchen. Eine Frage ist offen: Lässt sich das E-Auto dort laden? Hier könnte bald KI-Assistent Florian antworten. Den Hotelier soll das entlasten – dem Gast schnelle Antworten liefern. Das Projekt des Dehoga RLP im Detail. 

Lesezeit 4 Minuten
Ob Übernachtungsanfragen, Google-Bewertungen oder Schriftverkehr mit Gästen – dabei soll Gastronomen bald die Gastro-KI des Dehoga Rheinland-Pfalz unterstützen. Initiiert hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Land das Projekt gemeinsam mit einem rheinhessischen Start-up.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten