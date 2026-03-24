Sie wollen Ihr Hotel online buchen. Eine Frage ist offen: Lässt sich das E-Auto dort laden? Hier könnte bald KI-Assistent Florian antworten. Den Hotelier soll das entlasten – dem Gast schnelle Antworten liefern. Das Projekt des Dehoga RLP im Detail.
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Ob Übernachtungsanfragen, Google-Bewertungen oder Schriftverkehr mit Gästen – dabei soll Gastronomen bald die Gastro-KI des Dehoga Rheinland-Pfalz unterstützen. Initiiert hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Land das Projekt gemeinsam mit einem rheinhessischen Start-up.