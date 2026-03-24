Gastspiel in Lahnstein Das Erfolgsgeheimnis der „Generation Gitte“ Claus Ambrosius 24.03.2026, 10:06 Uhr

i Sie stehen für Abermillionen verkaufter Tonträger und zusammen mehr als ein Vierteljahrtausend Musikkarrieren: Gitte Hænning(79, von links), Vicky Leandros (76), Nana Mouskouri (91) und Mireille Mathieu (79). Hendrick Schmidt/Carsten Koall/BodoSchackow(2)/alle dpa

Die vielseitige dänische Sängerin Gitte Hænning gastiert am 4. Juni in Lahnstein – Wie sie und einige ihrer prominentesten Kolleginnen Lebenszeitkarrieren mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufbauten.

„Ich wollte nie berühmt sein.“ Über diesen Satz im RZ-Interview mit Gitte Hænning kann man stolpern angesichts einer beinahe ein dreiviertel Jahrhundert andauernden europäischen Karriere. Damit beschreibt die beliebte Sängerin den sympathisch grundentspannten Ausgangspunkt einer Laufbahn, die früher begann als bei den meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen – und dafür deutlich länger andauert.







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