Wieder kein Mann auf dem Thron: Der einzige Bewerber schied in der ersten Runde aus. Die Gala in Rheinland-Pfalz wird zur Ladys Night.

Neustadt/Weinstraße (dpa) – Fünf junge Frauen aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt greifen am Freitag nach der Krone der 78. Deutschen Weinkönigin. Die Kandidatinnen müssen im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße vor allem Schlagfertigkeit und Persönlichkeit beweisen.

Eine Jury und das Publikum bestimmen nach der Show (Beginn: 20.15 Uhr, SWR, HR, MDR und SR übertragen live), wer als wichtigste Botschafterin der Branche rund 14.000 deutsche Winzerinnen und Winzer ein Jahr lang vertritt.

Die Siegerin löst die amtierende Hoheit Anna Zenz (Weinbaugebiet Mosel in Rheinland-Pfalz) ab. Die «First Lady des Rebensafts» wirbt auf diese Weise seit 1949 bei vielen Anlässen im In- und Ausland.

Für das Finale qualifizierten sich Anna Antonia Cölsch (Pfalz), Kathrin Knierim (Rheinhessen), Paula Löber (Saale-Unstrut), Lena Roie (Rheingau) und Natalie Schäfter (Württemberg). Es gibt 13 Weinanbaugebiete in Deutschland, das größte ist Rheinhessen vor der Pfalz.