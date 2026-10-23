ADFC zu Mosel-Höhenradweg Experte: E-Bikes führen Radfahrer aus den Flusstälern Cordula Sailer-Röttgers 23.10.2026, 06:00 Uhr

i Gerd Engel ist stellvertretender Vorsitzender ADFC-Landesverband Rheinland-Pfalz. Er sieht großes Potenzial in den E-Bikes, die es Radfahrern ermöglichen, mehr in den Mittelgebirgen unterwegs zu sein – nicht nur in den Flusstälern. Christina Wassenberg/ADFC Rheinland-Pfalz. Christina Wassenberg /ADFC Rheinland-Pfalz

Radfahren ist in Rheinland-Pfalz nicht nur in den Flusstälern attraktiv – vor allem seit E-Bikes das Bergauffahren erleichtern. Gerd Engel vom ADFC will Radfahrer ermutigen, neue Strecken zu testen. Er freut sich auf den geplanten Mosel-Höhenradweg.

Mit dem Fahrrad in Höhenlagen unterwegs sein – das ist mit dem E-Bike einfacher geworden. Es eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Radtouren. „Hier kann man toll Rad fahren – und zwar nicht nur in den Tälern“, betont Gerd Engel. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Rheinland-Pfalz.







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