Rheinland-Pfalz fiebert einem echten Wahlkrimi entgegen. Letzte Umfragen sehen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU um Platz eins. Alle Infos zur Ausgangslage vor dem Wahlsonntag.
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Rheinland-Pfalz fiebert einem echten Wahlkrimi entgegen. Rund 3 Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wählen am Sonntag einen neuen Landtag. Und selten war die Abstimmung so spannend wie diesmal. Die letzten Umfragen sehen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der seit 35 Jahren in Rheinland-Pfalz regierenden SPD und der oppositionellen CDU um Platz eins.