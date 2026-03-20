2. wichtige Landtagswahl 2026 Wahl: Alle Blicke richten sich auf Rheinland-Pfalz Bastian Hauck 20.03.2026, 14:35 Uhr

i Wer darf künftig auf dem Stuhl des Ministerpräsidenten in der Mainzer Regierungszentrale Platz nehmen? SPD-Amtsinhaber Alexander Schweitzer (li.) oder CDU-Herausforder Gordon Schnieder? Die Landtagswahl am Sonntag verspricht, spannend zu werden. Uwe Anspach/dpa

Rheinland-Pfalz fiebert einem echten Wahlkrimi entgegen. Letzte Umfragen sehen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU um Platz eins. Alle Infos zur Ausgangslage vor dem Wahlsonntag.

Rheinland-Pfalz fiebert einem echten Wahlkrimi entgegen. Rund 3 Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wählen am Sonntag einen neuen Landtag. Und selten war die Abstimmung so spannend wie diesmal. Die letzten Umfragen sehen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der seit 35 Jahren in Rheinland-Pfalz regierenden SPD und der oppositionellen CDU um Platz eins.







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