2. wichtige Landtagswahl 2026
Wahl: Alle Blicke richten sich auf Rheinland-Pfalz
Wer darf künftig auf dem Stuhl des Ministerpräsidenten in der Mainzer Regierungszentrale Platz nehmen? SPD-Amtsinhaber Alexander
Wer darf künftig auf dem Stuhl des Ministerpräsidenten in der Mainzer Regierungszentrale Platz nehmen? SPD-Amtsinhaber Alexander Schweitzer (li.) oder CDU-Herausforder Gordon Schnieder? Die Landtagswahl am Sonntag verspricht, spannend zu werden.
Uwe Anspach/dpa

Rheinland-Pfalz fiebert einem echten Wahlkrimi entgegen. Letzte Umfragen sehen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU um Platz eins. Alle Infos zur Ausgangslage vor dem Wahlsonntag. 

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Rheinland-Pfalz fiebert einem echten Wahlkrimi entgegen. Rund 3 Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wählen am Sonntag einen neuen Landtag. Und selten war die Abstimmung so spannend wie diesmal. Die letzten Umfragen sehen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der seit 35 Jahren in Rheinland-Pfalz regierenden SPD und der oppositionellen CDU um Platz eins.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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