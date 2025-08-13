Ermittlungen laufen
Waffenfund bei Vollstreckung – Polizei: «Reichsbürgerszene»
Der Einsatzbereich war aufgrund des Polizeieinsatzes abgesperrt.
Der Einsatzbereich war aufgrund des Polizeieinsatzes abgesperrt.
Carsten Rehder. DPA

In einem Einfamilienhaus finden Einsatzkräfte verdächtige Gegenstände. Beim Hintergrund gehen die Ermittler einem Verdacht nach.

Kriegsfeld (dpa/lrs) – Bei einem Einsatz in einem Einfamilienhaus in Kriegsfeld (Donnersbergkreis) hat die Polizei Waffen und sprengmittelverdächtige Gegenstände sichergestellt. «Die Maßnahmen richteten sich gegen einen Mann aus Kriegsfeld, der der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist», teilte die Polizeidirektion Worms mit. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes waren für die Untersuchung und Sicherung der Gegenstände vor Ort.

«Für Außenstehende bestand keine Gefahr», hieß es. Der Einsatzbereich sei aufgrund der Vollstreckungsmaßnahmen durch die Kriminalinspektion Worms abgesperrt gewesen. Weitere Details könnten wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht bekanntgegeben werden.

© dpa-infocom, dpa:250813-930-905891/1

Tempo, Tore, Titeljagd 2025/2026
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von der Zweiten Frauen-Bundesliga über die Männer-Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten