Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit einem eigenmächtig umgeklebten Preisetikett wollte ein 30-Jähriger in Kaiserslautern das ganz große Schnäppchen machen – und muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Der Mann habe am Samstagabend in einem Supermarkt das Preisschild eines 55 Euro teuren Waffeleisens überklebt – mit einem 3,99-Euro-Etikett, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Kassiererin sei der außergewöhnliche Rabatt aufgefallen, der Ladendetektiv habe daraufhin die Polizei verständigt. Laut Mitteilung wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet, wie der Mann das Etikett umklebt. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Betrugs zu.