Schäden in Milliardenhöhe, Datenklau, Spionage: Cyberangriffe auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft kommen immer häufiger vor und haben schwere Folgen. Wie sieht die aktuelle Bedrohungslage aus? Und wie können Unternehmen sich davor schützen?

Eine täuschend echt wirkende Mail, die vermeintlich von einem Kollegen kommt. Betreff und Inhalt sind auf den ersten Blick unauffällig, und auch der enthaltene Link wirkt harmlos. Doch ein einziger unbedachter Klick, und schon haben Hacker ein leichtes Spiel, an interne Systeme und Daten zu kommen. Dies ist nur eine von vielen Methoden, um Cyberangriffe auf Unternehmen durchzuführen.

Allein in Rheinland-Pfalz wird jedes Jahr etwa die Hälfte aller großen Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern Opfer von Cyberattacken, sagt Tibor Müller, Sprecher KI und Digitalisierung der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. Bei den kleineren Firmen mit weniger als 1000 Angestellten trifft es etwa jede fünfte. Die Dunkelziffer ist allerdings weitaus höher.

Warum selbst die kleinsten Firmen zur Zielscheibe werden, welche Schwachstellen die Hacker nutzen und wie sich solche Angriffe auf die rheinland-pfälzische Gesamtwirtschaft auswirken, erklären Experten des Landeskriminalamts (LKA), der Industrie- und Handelskammer und der Cybercrime-Abteilung des TÜV Rheinland.

Das sind die Hacker: Banden, Privatpersonen und staatliche Akteure

Seit 2022 haben die Hackerangriffe auf rheinland-pfälzische Unternehmen laut dem IHK-Experten Müller stark zugenommen. „Die Bedrohung war generell schon hoch und ist seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine noch mal hochgeschossen“, sagt Müller. Das liege mitunter daran, dass seither auch vermehrt staatliche Akteure deutsche Firmen hacken, um diese auszuspionieren.

Zwar sind der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) des LKA zufolge die Hacker 2024 hauptsächlich organisierte Banden gewesen, aber: „Auch Privatpersonen, (ehemalige) Beschäftigte geschädigter Unternehmen und ausländische Nachrichtendienste kommen als Täter in Betracht“, teilt ein Sprecher mit. Als Handlungsort werde bei erfolgreicher Identifizierung später oftmals China oder Russland festgestellt, heißt es weiter.

„Man ist nie zu klein, um gehackt zu werden.“

Daniel Hanke, White-Hat-Hacker beim TÜV Rheinland

Dabei spielt die Größe oder Art des Unternehmens laut dem LKA-Sprecher meist keine Rolle: „Tätergruppierungen wählen ihre Opfer zum Teil zufällig aus.“ Das bestätigt auch Daniel Hanke vom TÜV Rheinland. Er ist ein sogenannter „White-Hat-Hacker“, der sich im Auftrag eines Kunden legal in dessen Firmensysteme hackt, um auf Schwachstellen aufmerksam zu machen. „Man ist nie zu klein, um gehackt zu werden“, sagt Hanke.

Zu den am häufigsten verwendeten Angriffsmethoden der Hacker gehört ihm zufolge das sogenannte Phishing. Dafür suchen sich die Täter etwa in den sozialen Medien Informationen über die Firma raus, formulieren täuschend echte E-Mails und schicken diese an die Mitarbeiter, die dazu verleitet werden, Nutzerdaten und Passwörter preiszugeben. Auch Schadsoftware, sogenannte Mal- oder Ransomware, kann auf diesem Wege verbreitet werden.

Ziel der Hacker ist es, entweder unentdeckt zu bleiben und die Unternehmen auszuspionieren, oder wichtige Daten zu verschlüsseln und für die Freigabe ein Lösegeld zu fordern. Oft wird auch mit dem Verkauf der gehackten Daten gedroht, wie Hanke erklärt.

Cybercrime als Service im Darknet

Ein solcher Angriff ist für die Hacker heutzutage möglich, ohne großen Aufwand zu betreiben, weiß der Experte. „Mittlerweile wird Ransomware als Service im Darknet angeboten. Auch entsprechende E-Mail-Adressen kann man kaufen“, erklärt Hanke. Als „Cybercrime as a Service“ beschreibt das LKA dieses Phänomen. Die Kriminalbeamten stufen das Gefährdungspotenzial durch die schnell voranschreitende Digitalisierung daher als erhöht ein. „Die fortschreitende Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) ist dabei als Einflussfaktor zu betrachten“, führt der Sprecher aus.

Durch KI werden die Angriffe effizienter, Phishing-Mails noch realistischer, und „selbst technische Laien werden durch die Nutzung von KI befähigt, eigenständig Cyberangriffe durchzuführen“. So kann die KI sogar das Schreiben schädlicher Codes für den Angreifer übernehmen, sagt auch der White-Hat-Hacker Hanke.

„Das Thema ist präsent, weil es einfach auch viele Unternehmen, Behörden und Kommunen getroffen hat.“

Tibor Müller, Sprecher KI und Digitalisierung der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz

Was für die Täter mittlerweile leichtes Spiel ist, kann für die betroffenen Unternehmen schwerwiegende Folgen haben – bis hin zur Insolvenz. Kommt man nicht mehr an wichtige Kunden- oder Zugangsdaten, liegen beispielsweise Produktion, Lieferung oder die Ausstellung und Zahlung von Rechnungen brach, erklärt Hanke. Hinzu kommt die Befürchtung, Kunden, Lieferanten oder Investoren zu verlieren, wenn diese von dem Cyberangriff mitbekommen, ergänzt der IHK-Sprecher Müller. „Gerade als Aktiengesellschaft ist man vorsichtig damit zu sagen, man wurde gehackt, denn das hat natürlich direkten Einfluss auf den Aktienkurs“, sagt er.

Insgesamt liegt der finanzielle Schaden, den Unternehmen durch Cyberangriffe derzeit jährlich davontragen, etwa im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich, schätzt Müller. Auf die Gesamtwirtschaft des Landes wirkt sich diese Entwicklung laut dem IHK-Experten insofern aus, dass inzwischen nahezu alle Firmen sensibilisiert sind. „Das Thema ist präsent, weil es einfach auch viele Unternehmen, Behörden und Kommunen getroffen hat.“

Die Hacker werden besser – die IT-Sicherheit der Unternehmen aber auch

Nach einer anfänglichen Schockstarre hat sich nun etwas Routine in dem Hacker-Chaos eingestellt, beobachtet Müller. Die Wirtschaftsteilnehmer haben sich seiner Einschätzung nach seither auch weitaus intensiver mit der Cybersecurity beschäftigt.

Auch das LKA stellt fest, dass durch die Verschärfung der firmeneigenen IT die Anzahl der Ransomware-Angriffe 2024 wieder leicht gesunken ist. Jedoch teilt der Sprecher auch mit: „Die Qualität der Angriffe sowie deren Schadensausmaß im Erfolgsfall lassen hingegen eine Steigerung erkennen.“ Müller beschreibt das als eine Schlacht, ein gegenseitiges Wettrüsten von Angreifern und Verteidigern. „Das ist jetzt eine Dauerbaustelle, ein endloser Kreis“, gibt er zu verstehen.

„Sicherheit kostet Geld.“

Daniel Hanke, TÜV Rheinland

Und diese Dauerbaustelle ist teuer. Will man sich vor Angriffen schützen, steigen die IT-Kosten: regelmäßige Updates, der Erwerb von Lizenzen, die Anschaffung neuer Geräte, wenn die neue Software auf der alten Hardware nicht läuft, Service-Gebühren für eine Cloudnutzung, Sicherheitskosten. „Es ist ein zusätzlicher Kostenblock, zu den anderen Kosten die ohnehin schon da sind“, fasst Müller zusammen.

Auch Daniel Hanke weiß: „Sicherheit kostet Geld.“ Aber Unternehmen müssen sich seiner Meinung nach vor Augen halten, dass die Cybersecurity kein Projekt ist, sondern ein Prozess, der dauerhaft weiterlaufen muss.

Wie können sich Firmen vor Hackerangriffen schützen?

Besonders veraltete Software gehört laut Hanke häufig zu den Schwachstellen, die es den Hackern ermöglichen, an die Unternehmensdaten zu kommen. Demnach sollte man dafür sorgen, dass die Programme regelmäßig aktualisiert werden.

Auch über schwache Passwörter verschaffen sich die Angreifer Zugriff: „Passwörter wie 12345 findet man immer wieder“, verrät der TÜV-Experte. Zusätzlich zu einem guten Passwort sollten Firmen eine sogenannte Mehrfaktorauthentifizierung einführen, bei der die Mitarbeiter über weitere Apps oder Geräte den Log-in genehmigen.

Grundsätzlich sollten Firmen auch in eine ordentliche Firewall oder regelmäßige Penetrationstests investieren, empfiehlt Hanke. Tibor Müller ergänzt, dass eine Netzetrennung sinnvoll sei. Dadurch bleiben Unternehmen handlungs- und zahlungsfähig, wenn sie gehackt werden. „Wie in einem Mehrfamilienhaus gibt es eine Eingangstür, aber wenn man dort reingekommen ist, stehen trotzdem nicht alle anderen einzelnen Wohnungstüren offen“, erklärt er.