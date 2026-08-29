In Worms kommt es auf einer Straße zu einem Konflikt. Zeugen berichten, dass dabei eine Schusswaffe eingesetzt wird. Ein Verdächtiger ist flüchtig.

Worms (dpa/lrs) – Zwei Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in Worms-Herrnsheim verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Bei dem Vorfall in der Hauptstraße sei am Nachmittag eine Schusswaffe eingesetzt worden, das hätten Zeugen berichtet. Ein männlicher Verdächtiger flüchtete vom Tatort, wie es weiter hieß. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt und betreibt ihren Angaben zufolge «intensive Fahndungsmaßnahmen». Weitere Informationen etwa zum Hintergrund der Auseinandersetzung oder den Opfern gab es nicht.