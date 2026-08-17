Wie war das damals bei der Musterung? Das wollten wir von unseren Lesern wissen. Auf den Aufruf haben wir jede Menge Einsendungen erhalten. Den meisten Männern sind vor allem die unangenehmen Untersuchungen im Genitalbereich in Erinnerung geblieben.
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Ehrfürchtig tritt Michael Theisen an einem kalten Oktobertag 1977 vor die Musterungskommission, die in Mayschoß an der Ahr zusammengetreten ist. Der riesige Saal wirkt auf den jungen Mann einschüchternd. In einer Ecke des Raums haben sie die Anmeldung aufgebaut.