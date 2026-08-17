Tauglich oder untauglich? Antreten zum Mustern: „Der Doktor hatte eiskalte Hände“ Dirk Eberz 17.08.2026, 16:00 Uhr

i Das Kreiswehrersatzamt in Koblenz-Oberwerth war früher meist der erste Kontakt junger Männer mit der Bundeswehr. In der Rheinau wurden sie gemustert. Einige haben das Prozedere als sehr belastend in Erinnerung. Andere nehmen es im Rückblick eher mit Humor. Dirk Eberz

Wie war das damals bei der Musterung? Das wollten wir von unseren Lesern wissen. Auf den Aufruf haben wir jede Menge Einsendungen erhalten. Den meisten Männern sind vor allem die unangenehmen Untersuchungen im Genitalbereich in Erinnerung geblieben.

Ehrfürchtig tritt Michael Theisen an einem kalten Oktobertag 1977 vor die Musterungskommission, die in Mayschoß an der Ahr zusammengetreten ist. Der riesige Saal wirkt auf den jungen Mann einschüchternd. In einer Ecke des Raums haben sie die Anmeldung aufgebaut.







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