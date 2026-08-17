In der vergangenen Woche stellte der neue Bauminister Sven Teuber (SPD) ein großes Investitionsprogramm für die Polizei-Dienststellen des Landes vor. Koblenz ist betroffen. Der Gewerkschaft der Polizei genügt die Investitionsansage allerdings nicht.
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Die schwarz-rote Landesregierung nimmt in den nächsten Jahren mehr als eine Viertelmilliarde Euro in die Hand, um in die Sicherheitsarchitektur des Landes zu investieren. Maßgeblich profitieren wird auch das in die Jahre gekommene Polizeipräsidium (PP) Koblenz.