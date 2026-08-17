Koblenzer Präsidium zieht um Investition in Polizei: Gewerkschaft fordert Strategie Bastian Hauck 17.08.2026, 14:00 Uhr

i Das in die Jahre gekommene Polizeipräsidium in Koblenz soll in den nächsten Jahren generalsaniert werden. Während der Erneuerung sollen die Polizisten in das sogenannte Dornbachhaus in der Koblenzer Straße 201 in Koblenz umziehen. Sascha Ditscher/Archiv

In der vergangenen Woche stellte der neue Bauminister Sven Teuber (SPD) ein großes Investitionsprogramm für die Polizei-Dienststellen des Landes vor. Koblenz ist betroffen. Der Gewerkschaft der Polizei genügt die Investitionsansage allerdings nicht.

Die schwarz-rote Landesregierung nimmt in den nächsten Jahren mehr als eine Viertelmilliarde Euro in die Hand, um in die Sicherheitsarchitektur des Landes zu investieren. Maßgeblich profitieren wird auch das in die Jahre gekommene Polizeipräsidium (PP) Koblenz.







Artikel teilen

Artikel teilen