Folge der Waldbrände
Brennt’s? Meldungen über Rauchgeruch häufen sich in RLP
Die Waldbrände unter anderem in Belgien haben Auswirkungen bis ins nördliche Rheinland-Pfalz.
Die Waldbrände unter anderem in Belgien haben Auswirkungen bis ins nördliche Rheinland-Pfalz.
Christoph Reichwein. Christoph Reichwein/dpa

In Rheinland-Pfalz häufen sich Meldungen über Brandgeruch – die Feuerwehr wird alarmiert. Hintergrund sind oft Waldbrände, die teils viele Kilometer entfernt lodern. Was die Behörden raten.

Lesezeit 1 Minute
Hat da jemand mitten im Sommer den Kamin angefeuert? Oder grillt der Nachbar mit sehr viel Holzkohle? In diversen Regionen von Rheinland-Pfalz riecht es nach Rauch – und zwar mitunter so stark, dass Bürger die Feuerwehr alarmieren. Oftmals liegt es in diesen Tagen aber nicht an einem lokalen Brandereignis: Rauchgeruch liegt wegen der vielen Brand- und Vegetationsbrände in der Luft – auch wenn einige von ihnen viele Kilometer weit entfernt lodern.
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