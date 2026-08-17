Folge der Waldbrände Brennt’s? Meldungen über Rauchgeruch häufen sich in RLP Tim Kosmetschke 17.08.2026, 16:53 Uhr

i Die Waldbrände unter anderem in Belgien haben Auswirkungen bis ins nördliche Rheinland-Pfalz. Christoph Reichwein. Christoph Reichwein/dpa

In Rheinland-Pfalz häufen sich Meldungen über Brandgeruch – die Feuerwehr wird alarmiert. Hintergrund sind oft Waldbrände, die teils viele Kilometer entfernt lodern. Was die Behörden raten.

Hat da jemand mitten im Sommer den Kamin angefeuert? Oder grillt der Nachbar mit sehr viel Holzkohle? In diversen Regionen von Rheinland-Pfalz riecht es nach Rauch – und zwar mitunter so stark, dass Bürger die Feuerwehr alarmieren. Oftmals liegt es in diesen Tagen aber nicht an einem lokalen Brandereignis: Rauchgeruch liegt wegen der vielen Brand- und Vegetationsbrände in der Luft – auch wenn einige von ihnen viele Kilometer weit entfernt lodern.







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