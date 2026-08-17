In Rheinland-Pfalz häufen sich Meldungen über Brandgeruch – die Feuerwehr wird alarmiert. Hintergrund sind oft Waldbrände, die teils viele Kilometer entfernt lodern. Was die Behörden raten.
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Hat da jemand mitten im Sommer den Kamin angefeuert? Oder grillt der Nachbar mit sehr viel Holzkohle? In diversen Regionen von Rheinland-Pfalz riecht es nach Rauch – und zwar mitunter so stark, dass Bürger die Feuerwehr alarmieren. Oftmals liegt es in diesen Tagen aber nicht an einem lokalen Brandereignis: Rauchgeruch liegt wegen der vielen Brand- und Vegetationsbrände in der Luft – auch wenn einige von ihnen viele Kilometer weit entfernt lodern.